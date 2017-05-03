قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران (بوينغ) الأمريكية: إن الشركة تعمل بالاتفاق مع الحكومة الأمريكية في مفاوضاتها مع ايران.

وصرح دنيس مويلنبورغ، الاثنين، بأن شركة بوينغ حققت تقدماً مستمراً في مجال إكمال صفقة بيع 80 طائرة إلى إيران ومن المتوقع أن تستلم إيران أول طائرة خلال 2018.

جاء ذلك رداً على سؤال لممثل المركز الوطني الأمريكي لأبحاث السياسة العامة حول الطائرات التي تعتزم الشركة بيعها الى إيران خلال الاجتماع السنوي لمستثمري الشركة في شيكاغو.

وقال نائب رئيس المركز الوطني الذي مثل المنظمة المحافظة في اجتماع المساهمين في (بوينغ) ديفيد الماسي: (نظراً لأن الحكومة الاتحادية متورطة، فان مويلنبورغ في بوينغ لا يرى مخاوف بشأن بيع الطائرات إلى إيران). وأضاف: (نحن بحاجة إلى تذكر وتوظيف فلسفة رونالد ريغان في مجال السيطرة على الأسلحة.. فلنثق بالآخر لكن مع التحقق من الذي عنده). وأوضح الماسي ان اتفاق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما النووي مع إيران (هو الذي جعل بوينغ قادرة على إتمام صفقة البيع هذه).

وكانت (بوينغ) قد أعلنت في مطلع الشهر الماضي عن خطط لبيع 60 طائرة تجارية من طراز 737 الى شركة طيران آسمان الايرانية. ويأتي ذلك في أعقاب صفقة أخرى مقترحة تم التوصل إليها في ديسمبر الماضي لبيع 50 طائرة من طراز بوينغ 737، و30 طائرة من طراز بوينغ 777 لشركة الطيران الايرانية.