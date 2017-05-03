أعلن مدير عام شركة السكك الحديد للشؤون الدولية، عن إقامة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي في العاصمة طهران خلال الأسابيع المقبلة .

وقال عباس نظري، خلال مراسم إنطلاق فعاليات الإجتماع الـ19 للرابطة الإقليمية لرؤساء السكك الحديد في المنطقة: ان المعرض الدولي للنقل السككي سيقام في غضون 15 مايو/ أيار ولمدة 4 أيام في طهران ويشارك فيه ممثلون عن مختلف دول العالم بما فيها روسيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والتشيك والهند وسلوفاكيا.