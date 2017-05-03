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رقم الخبر: 192631 تاريخ النشر: أيار 02, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: اقتصاد  
طهران تستضيف المعرض الدولي الخامس للنقل السككي

طهران تستضيف المعرض الدولي الخامس للنقل السككي

أعلن مدير عام شركة السكك الحديد للشؤون الدولية، عن إقامة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي في العاصمة طهران خلال الأسابيع المقبلة .

وقال عباس نظري، خلال مراسم إنطلاق فعاليات الإجتماع الـ19 للرابطة الإقليمية لرؤساء السكك الحديد في المنطقة: ان المعرض الدولي للنقل السككي سيقام في غضون 15 مايو/ أيار ولمدة 4 أيام في طهران ويشارك فيه ممثلون عن مختلف دول العالم بما فيها روسيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والتشيك والهند وسلوفاكيا.

 
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