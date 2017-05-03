وقال زبير طفيل، اليوم الثلاثاء، لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان نظرة ايران نحو توسيع العلاقات مع باكستان، وفي المقابل رغبة باكستان لتوسيع التعاون مع ايران لاسيما في مجال التجارة والاقتصاد تعد من مبادئ سياسات البلدين، مشيراً الى تبادل الوفود بين طهران واسلام آباد على صعيدي القطاع الخاص والحكومي.

وأشار طفيل الى التوقيع أخيراً على الاتفاقية المصرفية وآلية التسديد بين البنكين المركزيين الايراني والباكستاني في طهران، وقال: ان هذه الاتفاقية ستمهد لبدء التعاون المصرفي واستئناف عمل القنوات المصرفية بين البلدين. وتابع: انه حتى قبل الإتفاق النووي، فان حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان كان متدنياً وبلغ خلال السنتين الأخيرتين عدة ملايين من الدولارات فقط، لكن هذا الحجم تنامى الآن ومن المتوقع أن تصل قيمة التبادل التجاري بين طهران واسلام آباد الى ملياري دولار خلال السنة المقبلة.