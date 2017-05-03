عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي استقال منه قبل 3 سنوات بسبب أحكام دستورية سابقة.

ووقع أردوغان طلب انتساب للعودة إلى صفوف الحزب خلال حفل بمقر الحزب بالعاصمة أنقرة، وذلك على وقع التصفيق العارم لمسؤولي الحزب قبل انشادهم النشيد الوطني، وفق "فرانس برس".

وتشكل هذه العودة أولى التغييرات الكبرى التي تسري في البلاد بعد استفتاء أجري في أبريل الماضي وسع من صلاحياته التنفيذية.

وكان الدستور في السابق يلزم الرئيس بالابتعاد عن السياسة الحزبية، لكن أحد التعديلات الدستورية الـ18 التي طرحت في الاستفتاء يقضي بحذف هذا الشرط.

وكان أردوغان أسس عام 2001 حزب العدالة والتنمية المنبثق من رحم حزب الفضيلة الإسلامي المحظور، وتمكن الحزب من الفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2002، ومنذ ذلك الوقت هيمن الحزب على الحياة السياسية في تركيا.

وظل أردوغان (63 عاما) يتزعم الحزب حتى عام 2014 عندما انتخب رئيسا للبلاد وأجبر حينها بموجب القانون على ترك الحزب.

في سياق آخر اعتدى ملثمون على القنصلية التركية في سويسرا أمس برشق الطلاء على مبناها وكتبوا باللون الأحمر عبارة "اقتلوا أردوغان" على موقف الحافلات وجدران الأبنية قرب القنصلية .

وقالت القنصل العام التركية في زيوريخ، آسية نورجان ایبكجي، "تعرضت قنصليتنا مساء اليوم لاعتداء، وحضرت الشرطة فورًا بعد وقوع الحادث وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة".

وأضافت ایبكجي، أن عدد الذين نفذوا الاعتداء حوالي 60 شخصا، كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير اللازمة وأبدت التعاون المطلوب.

ووصفت ایبكجي الوضع الآن في محيط القنصلية بـ "الهادئ"، وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق، والعمال بدؤوا بإزالة الطلاء عن موقف المبنى.

هذا وأسفر الاعتداء عن أضرار في الممتلكات فقط، إذ أن مبنى القنصلية العامة كان خاليا من الموظفين.

أمير قطر يطلق اسم "أردوغان" على حصانه

وفي ظاهرة غريبة أطلق أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" على مهره الجديد الذي اشتراه خلال عام 2015 بقيمة 4 ملايين ليرة تركية اسم "أردوغان".

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مالك مركز "الشقب" العالمي للفروسية، والمعروف بضخه استثمارات كبيرة في مجال الفروسية وركوب الخيل، اشترى مهرا بقيمة 750 ألف "جنيه استرليني" خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية، ولكن اللافت أنه أطلق عليه اسم "أردوغان".

يذكر أن المهر "أردوغان" هو ابن الحصان الأسطوري فرانكل الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية.