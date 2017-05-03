أفاد مسؤولون أمريكيون مساء الاثنين أن النظام الدفاعي الصاروخي الذي ينشره الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية وصل إلى قدرة تشغيل أولية للتصدي لصواريخ كوريا الشمالية، لتمضي الولايات المتحدة في نشر هذا النظام رغم اعتراضات قوية من الصين.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن نظام "ثاد" بلغ قدرة تشغيل أولية، ونبّه أحدهم إلى أن ذلك النظام الصاروخي لن يكون في كامل طاقته التشغيلية إلا بعد عدة أشهر.

وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظام "ثاد" ووصفه بأنه "مدهش" لكنه تساءل: لماذا تدفع الولايات المتحدة تكاليفه؟

وقال ترمب: أبلغت كوريا الجنوبية بأنه سيكون من الملائم أن يدفعوا التكاليف.. إنه نظام بمليار دولار. لكن سيئول قالت بعد ذلك إن الولايات المتحدة جدّدت التأكيد على أنها ستتحمل تكلفة النظام الدفاعي.

*الصين تستنفر

من جهتها طالبت الخارجية الصينية كلا من واشنطن وسيئول بوقف عملية نشر نظام الدرع الصاروخية "ثاد" في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية كنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: فيما يتعلق بثاد، أعتقد أن موقفنا واضح وحاسم نحن ضد نشر ثاد، في كوريا الجنوبية، وندعو الأطراف المعنية إلى الكف فورا عن نشر ثاد.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم الوحدات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية روب مانينغ، بأن منظومة "ثاد" قد تم نشرها وهي جاهزة لاعتراض الصواريخ الكورية الشمالية التي تجري تجربتها بين حين وآخر.

يذكر أن أول المعدات للمنظومة الصاروخية نقلت إلى مكان نشرها الأربعاء 26 أبريل في ملعب غولف في بلدة سونغجو، جنوب شرق سيئول.

وكانت سيئول وواشنطن قد اتفقتا على نشر المنظومة الصاروخية المذكورة على أراضي كوريا الجنوبية لحماية البلاد من صواريخ كوريا الشمالية، إذ أجرت بيونغ يانغ عددا من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة، والتجربة النووية الخامسة لها في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق أعربت كل من الصين وروسيا عن قلقهما إزاء الخطط الأمريكية لنشر منظومة الدفاع الصاروخي على أراضي كوريا الجنوبية، محذرتين من أن ذلك يشكل خطرا على الاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى طريق مسدود.

الى ذلك تخطط القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت مجلة (تايم) الأمريكية - على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء- أنه بحسب تقارير إخبارية كورية، فإن التدريب المقرر فى شهر يونيو المقبل قد يشهد مشاركة القوات الأمريكية فى البلاد بإجلاء أفراد أسرهم ومدنيين آخرين إلى أماكن مثل اليابان عن طريقة نقلهم بطائرات.

ويأتى التدريب المقرر وسط تصاعد التوترات بشكل كبير فى المنطقة بسبب التجارب الصاروخية الباليستية من جانب كوريا الشمالية ومناورات حربية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.