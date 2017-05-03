موظفة من الـ FBI تتزوج داعشيا أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن موظفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سافرت إلى سوريا مع أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تم الطلب منها التحقيق في قضية أحد الإرهابيين المنتمين للتنظيم الإرهابي.