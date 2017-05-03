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|رقم الخبر: 192626
|تاريخ النشر: أيار 02, 2017
|الوقت: 17:21
|الاقسام: دوليات
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موظفة من الـ FBI تتزوج داعشيا
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن موظفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سافرت إلى سوريا مع أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن تم الطلب منها التحقيق في قضية أحد الإرهابيين المنتمين للتنظيم الإرهابي.
وكانت المترجمة دانيلا جرين قد كذبت على رئيسها في العمل بشأن وجهة سفرها، وأعلمت زوجها الإرهابي دينيس كاسبيرت بمجريات التحقيق. وكانت غرين قد تزوجت من كاسبيرت في عام 2014، ولم يتبين للإعلام هذا الزواج إلى الآن.
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