أكد وزير الدفاع الايراني أن أي خطوة عدائية ضد سوريا من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الازمة وتوسيع نطاق الحرب والعنف واستمرار إراقة الدماء في المنطقة.

ولدى استقباله الثلاثاء، رئيس الاركان السوري، العماد علي عبدالله ايوب، الذي يزور طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، أشاد العميد حسين دهقان بالمقاومة الفريدة للشعب والحكومة والقوات المسلحة السورية في مواجهة الارهاب، وقال: إن الشعبين الايراني والسوري يحاربان في نفس الموضع من اجل دفع خطر الارهاب المدمر، ولعودة الاستقرار والامن الى المنطقة.

وأشار العميد دهقان الى الهجوم الاميركي الصاروخي على قاعدة (الشعيرات) الجوية، وقال: إن النظام الاستكباري ومن خلال إضعاف جبهة المقاومة ضد الارهاب، وضمن دعم معنويات الارهابيين وتعزيزها، يسعى لضمان أمن الكيان الصهيوني ومنح المشروعية لوجود هذا الكيان اللقيط وممارساته العدوانية في المنطقة.

وصرح: إن ظاهرة الارهاب المشؤومة اليوم في سوريا والعراق، تعد خطرا عالميا واذا لم تتم السيطرة والقضاء عليها ستعرض امن العالم الى الخطر.

وتابع العميد دهقان، قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وطيلة السنوات الماضية سعت خلال مشاركتها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، ان تبيّن هذا الموضوع وتبعاته السرطانية الخطيرة، محذرا من عدوان من الدول المجاورة على سوريا، وصرح بأن أي خطوة عدائية ضد سوريا ستؤدي الى تفاقم الازمة وتوسيع نطاق الحرب وإراقة الدماء واستمرار العنف في المنطقة، ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري واحترامه من قبل جميع الدول.

واستهجن وزير الدفاع الايراني ممارسات السعودية في دعم الارهابيين لخدمة المآرب الاميركية والصهيونية، وهدر الطاقات الاستراتيجية للعالم الاسلامي، وقال: من المؤسف ان النظام السعودي في هذا الاطار لا يراعي الجوانب الاسلامية ولا العربية للشعب والحكومة في سوريا، وقد أدى هذا السلوك الى زيادة التوتر وتفاقم الازمة في المنطقة.

وشدد وزير الدفاع على ان الشعب الايراني سيبقى دوما الى جانب الشعب السوري، ولا يمتنع عن تقديم أي جهد ودعم من اجل إرساء السلام والاستقرار ومواجهة الممارسات الشريرة للارهابيين.

من جانبه، أبدى رئيس الاركان السوري شكره وتقديره للدعم الايراني، وقال: إن الحكومة والشعب والقوات المسلحة السورية ترى مقاومتها طيلة السنوات السبع وانتصاراتها ضد الارهاب، بأنها مدينة لدعم وإسناد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد العماد علي عبدالله ايوب على المواجهة الحازمة والشاملة للارهابيين، وصرح: إن الشعب والقوات المسلحة السورية ستواصل حربها ضد الارهابيين حتى تحرير كامل الاراضي السورية من دنسهم.

وقال: نشاهد في ميادين العمليات بكل وضوح تواجد ودعم الكيان الصهيوني المؤثر للارهابيين، ونعتقد ان اميركا وبالتواطؤ مع هذا الكيان والتنظيمات الارهابية كداعش وجبهة النصرة بصدد تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة وتقسيم الدول الاسلامية.

وصرح العماد علي ايوب: اننا نرى ان السبيل الوحيد لإحباط هذه المؤامرة المشؤومة يتمثل في المقاومة والصمود والوعي والتضامن بين جميع الدول الاسلامية والعربية، ونرى ان حل الازمة السورية هو الحوار السوري السوري.

من جانبه، وخلال استقباله العماد علي عبد الله أيوب الإثنين، أكد اللواء محمد باقري رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

وندد اللواء باقري بالإعتداء الأمريكي والإسرائيلي على سوريا مشيداً بمقاومة وشجاعة الشعب والجيش السوريين أمام الجرائم التكفيرية والتدخل الإقليمي في بلادهم.

كما أكد اللواء محمد باقري إن الشعب السوري ومن خلال المحافظة على وحدته ووفاقه الوطني وإجراء الحوار السوري السوري تمكن من التصدي بوعي للمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى إيجاد التفرقة في البلاد.

واعتبر أن تحرير مدينة حلب وأهالي بلدتي الفوعة وكفريا من قبضة الإرهاب يأتي في ظل الوحدة والوفاق الوطني والتضحيات التي قدمها الجيش السوري.

من جانبه استعرض العماد علي عبد الله أيوب رئيس أركان الجيش العربي السوري آخر التطورات على الساحة السورية ومكافحة الجماعات التكفيرية معتبراً إن العلاقات السياسية والعسكرية بين إيران وسوريا تجري بأعلى مستوياتها.

وأشاد بمكانة الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة مؤكداً إن هؤلاء الشهداء قاموا بدور فاعل في إستمرار المقاومة وتحقيق الشعب السوري وقواته المسلحة هذا النصر الكبير.

وأشاد بسياسة إيران الحكيمة في دعم السلام والإستقرار في المنطقة والعالم وتعزيز إحترام السيادة القانونية ووحدة أراضي الدول الإقليمية.