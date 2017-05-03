وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصفحة كانت تنشر أخبارا عن آية الله السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية وقد تعرضت هذه الصفحة سابقا لهجمات هاكرز عدة مرات.

ولم تحدد إدارة تويتر حتى الآن سبب التجميد، وقد ظهرت صفحة جديدة بتويتر تخص آية الله الخامنئي وكلماته وأقواله.

وتنافي هذه الخطوة حق التعبير عن الرأي الذي يدعيه الكثيرون في عصرنا الحالي، والغريب في الأمر أن الجماعات الإرهابية والتكفيرية أمثال «داعش» ومن ينتمون اليها يمتلكون صفحات على تويتر والكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون من خلالها أفكارهم المسمومة وآرائهم المتطرفة.