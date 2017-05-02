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رقم الخبر: 192572 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: عربيات  
مئات البريطانيين يشغلون مناصب حساسة في "داعش"

مئات البريطانيين يشغلون مناصب حساسة في "داعش"

يقاتل نحو 300 بريطاني، في صفوف جماعة "داعش" الإرهابية في سوريا والعراق.

ونشرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية، نقلا عن مواطن بريطاني، تم اعتقاله في تركيا كان يحارب في صفوف "داعش" أن " معظم البريطانيين في جماعة "داعش" ليسوا مقاتلين، فهم مسؤولين عن الإعلام والدعاية للجماعة، ويشغلون مناصب حساسة".

وقال المعتقل للصحفية أنه قرر السفر إلى سوريا في عام 2015، للانضمام إلى صفوف "داعش" والعيش وفقاً للشريعة الإسلامية، لكنه الآن يؤكد أن الحياة مع الإرهابيين "شبيه بسجن".

ويشار إلى أن المعتقل لا يزال لدى السلطات التركية، في حال تم تسليمه للسلطات البريطانية فسوف يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

وأفادت الصحيفة أن نحو 850-1000 بريطاني انضموا إلى صفوف جماعة "داعش" الإرهابية منذ عام 2015، وعاد نصفهم إلى البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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