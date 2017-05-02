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رقم الخبر: 192571 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: عربيات  
كارثة إنسانية تصيب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

كارثة إنسانية تصيب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

عُثر على زورق فارغ قبالة السواحل الليبية ما يثير مخاوف من كارثة إنسانية جديدة لمهاجرين لقوا حتفهم في المياه.

وعثرت سفينة تابعة لمنظمة إغاثة "جوجند ريتيت" الألمانية على الزورق الفارغ ووفقا للمنظمة فهو شبيه بالزوارق التي عادة ما ينقل فيها المهربون الليبيون ما بين 120 و140 شخصًا.

وقالت المتحدثة باسم "جوجند ريتيت" بولين شميدت: "لا يمكننا أن نكون متأكّدين من أنّ هذا هو الزورق الذي كنا نبحث عنه، لكنه بما أن الزورق لم تكن عليه علامات، علينا أن نفترض أنّ هناك حادثًا قد حصل".

وكان خفر السواحل الإيطاليون قالوا إنه كان في المياه زورق يواجه مشكلة، وطوال السبت، كانت سفينة إغاثة تدعى "يوفنتا" قد بحثت بلا جدوى بسبب الضباب.

فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ظهر الأحد، عن العثور على أربع جثث على بعد نحو 42 ميلاً بحرياً قبالة الساحل الليبي، انتشلهم طاقم سفينة إنقاذ استأجرتها المنظمة.

 
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مصدر الخبر: طرابلس/ليبيا
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