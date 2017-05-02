|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 192570
|تاريخ النشر: أيار 01, 2017
|الوقت: 19:34
|الاقسام: عربيات
|
مليون جزائري في الخارج يصوتون على الانتخابات التشريعية
واصل نحو مليون جزائري، يقيمون في الخارج، التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع انطلاقها داخل البلاد في الرابع من مايو. ويمثل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج ثمانية نواب.
وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن هناك واحداً وستين مركز اقتراع، وثلاثمائة وتسعين مكتباً للتصويت، في مناطق متفرقة بالعالم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إن عملية التصويت في الخارج تجرى في أجواء عادية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء حالة الطوارئ في تركيا والاعتقالات التي جرت هناك في مطلع الأسبوع
|السفير السوري في طهران: العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات سيعزز استراتيجية سورية وحلفائها في محاربة الإرهاب بأعلى درجة