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رقم الخبر: 192570 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: عربيات  
مليون جزائري في الخارج يصوتون على الانتخابات التشريعية

مليون جزائري في الخارج يصوتون على الانتخابات التشريعية

واصل نحو مليون جزائري، يقيمون في الخارج، التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع انطلاقها داخل البلاد في الرابع من مايو. ويمثل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج ثمانية نواب.

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن هناك واحداً وستين مركز اقتراع، وثلاثمائة وتسعين مكتباً للتصويت، في مناطق متفرقة بالعالم.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إن عملية التصويت في الخارج تجرى في أجواء عادية.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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