إرهابيو سيناء يرتكبون جريمة بشعة بحق سيدة مصرية قالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين، إن عناصر من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، ذبحوا سيدة في مدينة رفح شمالي سيناء، بعد خطفها مع زوجها وأبنائها.