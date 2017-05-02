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رقم الخبر: 192569 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
إرهابيو سيناء يرتكبون جريمة بشعة بحق سيدة مصرية

إرهابيو سيناء يرتكبون جريمة بشعة بحق سيدة مصرية

قالت مصادر أمنية مصرية، الاثنين، إن عناصر من تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، ذبحوا سيدة في مدينة رفح شمالي سيناء، بعد خطفها مع زوجها وأبنائها.

وذكرت المصادر أن الإرهابيين قاموا باختطاف الأسرة القاطنة في قرية ياميت غربي رفح بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن.

ولم ترد تفاصيل عن مصير باقي الأسرة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف مدنيين ينتمون لقبائل كبرى في شمال سيناء على يد التنظيم الإرهابي، وذلك بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش التي تنفذ عمليات متواصلة لإجتثاث الجماعات المتطرفة.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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