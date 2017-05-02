طالب "الاتحاد الدولي للصحفيين" الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 26 صحفيًّا فلسطينيًّا من سجونها؛ بينهم معتقلون منذ أشهر طويلة دون عرضهم على المحكمة.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الدولي، الاثنين، أن لجنته التنفيذية المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، تبنّت مشروع قرار طرحته "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" فيما يتعلق بالأسرى، وتضمّن التأكيد على عدالة مطالب المضربين منهم عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية.

ويأخذ مشروع القرار بعين الاعتبار "الحالة النفسية والجسدية لـ 26 صحفيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، مع أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل 2017، لتحسين ظروفهم الاعتقالية، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، ورفع القيود المفروضة على زيارة عائلاتهم، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

وحثّت اللجنة التنفيذية سكرتاريا "الاتحاد الدولي للصحفيين" على مراسلة رئيس الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بالإفراج عن 26 صحفيا فلسطينيا من سجونها؛ بمن فيهم ستة معتقلين إداريين (دون تهمة أو محاكمة) وخمسة صحفيين من إذاعة محلية في الخليل؛ حيث إنهم معتقلون منذ أكثر من عام ولا يزالون في انتظار محاكمتهم.

وجدّد "اتحاد الصحفيين" إدانته للممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين والرامية لـ"تكميم أفواههم"؛ بما فيها المنع من السفر والحرمان من ممارسة المهنة والاعتداء الجسدي، وغيرها.

من جانبها، وصفت الأمانة العامة لـ"نقابة الصحفيين الفلسطينيين" القرار بـ"انتصار جديد لفلسطين وصحفييها وأسراها في محفل دولي مهم يعبّر عن إرادة نحو ستمائة ألف صحفي حول العالم".

وقالت الأمانة العامة للنقابة في بيان لها "هذا قرار واضح يدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الصحفيين ومواصلة الاعتداءات عليهم، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على تسعة من الصحافيات والصحافيين أثناء تغطيتهم فعالية تضامنية مع الأسرى في القدس المحتلة".

وقال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال: "إن هذا العدد غير المسبوق من الصحفيين الأسرى يؤكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها واعتداءاتها لإسكات الصوت الفلسطيني وإجهاض جهود الصحفيين في تعرية وفضح ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح الصحفي نزال في حديث لـ"قدس برس"، أن نقابة الصحفيين تجري اتصالات دولية لتجنيد الرأي العام العالمي خلف قضية الصحفيين الأسرى، مضيفا "جهودنا أثمرت في موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي نعتبره موقفا متقدما".

وقال: "نحن بحاجة إلى مزيد من الضغوط الدولية؛ من أجل إجبار الاحتلال على إطلاق سراح الصحفيين الأسرى، والتوقف عن الانتهاكات بحقهم".

إلى ذلك واصل الأسرى الفلسطينيون معركة الحرية والكرامة، الاثنين، لليوم الـ 15 على التوالي داخل سجون الاحتلال وسط اوضاع صحية سيئة، يعاني منها جميع الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام.

وشرع الأسرى بالإضراب عن الطعام في 17 من أبريل الماضي، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وغير ذلك من المطالب المشروعة.

فيما تواصلت قوات الاحتلال منع الأهالي من زيارة الاسرى المضربين لليوم الـ 15 على التوالي، فيما تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل في كافة السجون بحثا عن الملح والهواتف.

وفي الأراضي الفلسطينية والشتات والعالم تتواصل فعاليات الإسناد والمناصرة للأسرى عبر المسيرات والمهرجانات والفعاليات التي يتخللها رفع صور الأسرى والإعلام الفلسطينية.

من جانب آخر اقتحم نحو 55 مستوطنا يهوديا، صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين نفذوا عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، جولات استفزازية ومشبوهة تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي الوقت ذاته ..وجّهت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم ، دعوات لأنصارها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى الثلاثاء بمناسبة مرور 69 عاما على تأسيس دولتهم (نكبة فلسطين).

ومن المتوقع أن يتوجه المئات من المستوطنين الثلاثاء إلى باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) للاحتفال بهذه المناسبة والتي عادة ما يتخللها انطلاق مسيرات استفزازية باتجاه البلدة القديمة في القدس ومحيط أبواب الأقصى، تتميز برفع أعلام الاحتلال وأداء رقصات تلمودية استفزازية في محيط بوابات القدس القديمة ووسط هتافات عنصرية وأحيانا كثيرة الاعتداء على مقدسيين وممتلكاتهم في المنطقة.