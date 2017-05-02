قال متحدث حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرر إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي وإسناد حقيبتها بالإنابة إلى وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الشاهد أقال أيضا وزير التربية ناجي جلول.

تأتي إقالة الزريبي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

من جهة أخرى كانت نقابات التعليم الثانوي والابتدائي في تونس قد طالبت بإقالة وزير التربية ناجي جلول وهددت بإيقاف الدروس قبل أن تتراجع عن الإضراب وتفوض قيادة اتحاد الشغل للتباحث مع الحكومة بشأن تغيير وزير التربية.

وعلى المستوى الأمني قتلت قوات الأمن التونسية مسلحا إرهابيا خلال اشتباك في سيدي بوزيد وسط البلاد، في حين فجر آخر نفسه بحزام ناسف، وفق ما أفاد مصدر أمني، الأحد.

وتمكنت قوات الأمن من اعتقال إرهابيين اثنين على الأقل، خلال العملية التي نفذتها وحدات خاصة من مكافحة الإرهاب في حي أولاد شلبي في معتمدية سيدي بوزيد الغربية.

وتحصنت المجموعة الإرهابية في أحد المنازل في المنطقة، قبل أن تشتبك مع قوات الأمن بالأسلحة الرشاشة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، وأكدت أنه لم يصب أي من رجال الشرطة خلال العملية.

وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم داعش على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا، والذي صدته قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات الإرهابيين.