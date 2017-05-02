أكد الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن المنظمة الدولية ما زالت تتلقى إشارات على أن التحالف السعودي، قد يهاجم ميناء الحديدة اليمني، مما سيتسبب في معاناة إنسانية وخسائر بشرية.

وقال الأمير زيد في مؤتمر صحفي بجنيف "الأمم المتحدة قلقة إزاء التداعيات الإنسانية لمثل هذا الهجوم فيما يتعلق بتأجيج الأزمة الإنسانية، ناهيك عن مخاوفنا من وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين إذا ما تعرض الميناء لهجوم كبير".

ميدانياً واصلت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الاثنين، دك تحصينات للجيش السعودي في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لــــ"المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش اليمني واللجان استهدفت تحصينات للجيش السعودي في التبة الحمراء محققة إصابات مباشرة.

وكان قد لقي جنديان سعوديان مصرعهما، الأحد، في عمليتي قنص، كما دمّرت مدفعية الجيش واللجان الشعبية طقمًا سعوديًا في موقع الفريضة، بالإضافة إلى استهداف تجمعًا للجنود السعوديين في تبة المصفوقة بجيزان.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الاثنين، صاروخين "أورغان" على تجمعات للمرتزقة في صحراء ميدي قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري، مصرع وجرح عدد من عناصر مرتزقة الجيش السعودي في استهداف تجمعاتهم بصاروخي "أورغان" شمال صحراء ميدي.

وكان خمسة من مرتزقة الجيش السعودي قد لاقوا مصارعهم الأحد برصاص الجيش واللجان الشعبية شمال غرب ساحل ميدي.

يذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة استطلاع تابعة لقوى العدوان أمس الأول جنوب صحراء ميدي قبالة جيزان.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد كسر الأحد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه شارع الأربعين في مدينة تعز..

وأكد مصدر عسكري مصرع عدد من منافقي ومرتزقة العدوان وجرح آخرون إثر عملية الزحف الفاشلة واستهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية لمواقهم في عصيفرة.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون، في وقت سابق الأحد، إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية، تجمعاتهم جنوب مفرق مديرية موزع غربي محافظة تعز.

وفي غضون ذلك فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، الاثنين، ثلاث عبوات ناسفة زرعها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديريتي القريشية والعرش بمحافظة البيضاء.

وأفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عثرت في مديرية القريشية على عبوتين ناسفتين زرعتها عناصر إرهابية مجهولة في منطقة الظهر بجوار الخط العام وعبوة ناسفة جوار الخط العام بمنطقة طباب في مديرية العرش.

وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات الذين قاموا بتفكيكها، لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات لمعرفة المتورطين في هذه الأعمال وضبطهم.

وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الإبلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة أو أجسام مشبوهة بما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.