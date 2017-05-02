دمرت وحدات من الجيش السوري الاثنين، تحصينات وآليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في عملياتها على تجمعاتهم في مدينة درعا وريفها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في “بصر الحرير وعلما ومحيط الغارية الشرقية وقرية جنين في منطقة اللجاة” إلى الشمال من مدينة درعا أسفرت عن “تدمير 4 سيارات وتحصينات والقضاء على أعداد من الإرهابيين”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت مقري قيادة لإرهابيي جبهة النصرة و3 نقاط محصنة لرماة الرشاشات في عملية على تجمعاتهم وأوكارهم في حي درعا البلد”.

كما نفذت وحدات من الجيش السوري في إطار حربها على الإرهاب عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في أحياء بمدينة دير الزور وأطرافها وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش أسقطت طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” قرب الساتر الشرقي لمطار دير الزور ودمرت جرافة كانت تقوم بأعمال التحصين في منطقة المكبات جنوب المدينة.

وفي الجهة الجنوبية من المدينة ذكر المراسل أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المقابر أسفرت عن إيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومن بين القتلى الإرهابي احمد الجنين أحد قياديي التنظيم التكفيري.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم التكفيري في جبل الثردة ووادي الثردة ومفرق الثردة وحي العرفي ومعامل البلوك وحققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي التنظيم وكبدتهم خسائر بالعتاد.

وقضت وحدات من الجيش الأحد على 12 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربة مزودة برشاش عند السرير النهري وقضت على 7 إرهابيين في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة ودمرت لهم عربة مزودة برشاش و3 دشم محصنة في حين فجرت نفقا للتنظيم بطول 50 مترا في حي الصناعة وقضت على جميع الإرهابيين بداخله.

ويرتكب تنظيم “داعش” الإرهابي أفظع الجرائم الوحشية بحق الأهالي في دير الزور حيث يقوم بصلب الناس وفصل رؤوسهم عن أجسادهم بتهمة “الردة” أو قتال التنظيم ويجبر الأهالي في المدن والقرى على دفع مبالغ مالية لما يسميه جهاز الحسبة إلى جانب بيع النفط المسروق لنظام أردوغان التركي لتمويل التنظيم واستقدام المتطرفين من أصقاع العالم إلى صفوفه.

وعلى وقع هجمات الجيش السوري الواسعة، تتغيّر خطوط التماس بينهما، ما يُرجِّحُ أن يكون حسم هذه الجبهة التي تعتبر بوابتها نحو كامل الغوطة الشرقية في وقت قريب.

وقال مصدرٌ ميداني، لموقع "العهد" الإخباري إنّ "قرار القادة الميدانيين بحسم هذه الجبهة مُتّخذ، فالظروف الميدانية لاستعادة الحي مؤاتية أكثر من أي وقت مضى، مسلحو "جبهة النصرة" المحاصرون داخله منهارون معنوياً وعسكرياً، فقد باتت معظم مواقعهم بيد الجيش السوري وحلفائه، فضلاً عن أنّ دفاعاتهم تنهار أمام التمهيد الجوي والمدفعي الكثيف ما سمح لقوات الاقتحام بخرق محاور المسلحين في الأجزاء الشمالية والجنوبية والتقدم نحو عُمق معاقل المسلحين".

وأكد المصدر أنّ "الخرق الذي أحدثه الجيش يوم الأحد أدى لوصول قواته إلى جامع الهداية ومحيطه على اتجاه محور شركة الكهرباء ما يعني اقتراب فصل مسلحي القابون أنفسهم إلى قسمين وبالتالي لم يعد أمامهم إلا الاستسلام أو القتال حتى الموت".

من جانب آخر طردت قوّات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، "داعش" من غالبية مدينة الطبقة في شمال سوريا، حسبما اكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد.

وفي وقت متأخر الأحد بات "أكثر من 70 في المئة من الطبقة في أيدي قوات سوريا الديموقراطية"، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن "المدينة القديمة تمت استعادتها بالكامل"، مشيرا الى أنّ معارك ضارية تدور عند مداخل المدينة الجديدة.

والمدينة الجديدة المعروفة أيضاً باسم مدينة الثورة تضم ثلاثة أحياء أساسية انكفأ إليها التكفيريون، وأوضح عبد الرحمن أن "التحالف يقصف مواقعهم".

وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها داعش منذ العام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة، باعتبار أنها تفتح الطريق امام قوات سوريا الديموقراطية الى الرقة، معقل التكفيريين في سوريا، وتضم سداً مائياً هو الاكبر في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على دخول قوات سوريا الديموقراطية هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة.

ونشرت قوات سوريا الديموقراطية صورا تظهر بحسب زعمها اغراضا تم جمعها في الاحياء التي تمت السيطرة عليها مؤخرا في المدينة من بينها اسلحة وذخائر وعلم لداعش.

وتواجه قوات سوريا الديموقراطية مقاومة شرسة من عناصر داعش الذين يستخدمون خصوصا طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.

وبحسب المرصد، اعتمد داعش منذ حصار المدينة على ارسال انتحاريين وسيارات مفخخة الى مواقع قوات سوريا الديموقراطية في محاولة لاعاقة تقدمهم، وهو الاسلوب الذي يعتمده في كل الجبهات التي يخسر سيطرته عليها.

إلى ذلك قصفت طائرات التحالف الدولي الاثنين، مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي ما أدى الى مقتل واصابة عدة اشخاص.

وأوضح مصدر محلي أنه قتل 10 اشخاص بينما أصيب 18 آخرون بجروح، الاثنين، إثر غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية بدعم واشنطن، تحرير غالبية مدينة الطبقة في شمال سوريا.

هذا ومضت أربعة ايام على استعارة نار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية بدمشق حيث خلفت عشرات القتلى.

وقال مصدر ميداني ان "هيئة تحرير الشام" سيطرت على بلدتي "جسرين وحزة" في الغوطة الشرقية لدمشق بعد اشتباكات مع مسلحي "جيش الإسلام"، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في مناطق "الأشعري - الأفتريس - المحمدية - عربين".

هذا وذكرت مصادر اعلامية أن "جيش الإسلام" سيطر على بلدتي "أفتريس والأشعري" بشكل كامل بعد اشتباكات مع فيلق الرحمن، وتم استخدام دبابات وأسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات.

وكانت هيئة تحرير الشام” وجهت اتهاماً لجيش الإسلام بـ”الغدر” وتصفية أسراها، واقتحام البيوت في الغوطة الشرقية دون مراعاة للأعراض والنساء، وهددته بالمعاقبة والمحاسبة على ذلك.

خسائر المسلحين بصواريخ سلاح الجو الروسي منذ بدء عملياته بسوريا

كما لقي نحو 6765 مسلحا مصرعهم بصواريخ سلاح الجو الروسي منذ بدء عملياته العسكرية ضد الجماعات الارهابية في سوريا، بحسب حصيلة نشرها ما يسمى "المرصد السوري المعارض".

وأحصى "المرصد" مقتل 3358 مسلحاً من تنظيم "داعش" الإرهابي و3407 مسلحين من الفصائل المسلحة الأخرى و"جبهة النصرة" وفصائل مرتبطة بها إثر استهداف سلاح الجو الروسي تجمعاتهم ومواقعهم في سوريا منذ بدء عملياته في 30 من أيلول من العام 2015، وحتى يوم 30 من نيسان 2017.

المعارضة السورية: روسيا تقترح إدخال قوات فصل محايدة

من جهته صرّح عضو في المعارضة السورية المسلحة أن روسيا طرحت فكرة إنشاء مناطق خاصة للتخفيف من حدة التوتر بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة وإدخال قوات من دول محايدة إلى خطوط التماس.

وأضاف فاتح حسون عضو وفد الفصائل المسلحة، ووفد الهيئة العليا للتفاوض أمس لنوفوستي: "لم يتم تحديد الدول التي ستشارك في تلك القوات التي سيتم نشرها على خطوط التماس بين طرفي الصراع في سوريا"، لكنه أكد أن الدول المشاركة بقواتها ستكون محايدة وغير مشاركة بالمعارك الجارية حاليا في سوريا.

وأكد عضو وفد الهيئة العليا للتفاوض أنه لم يكن هناك أي طرح لأسماء دول، وفي حال تمت الموافقة من قبل أطراف الصراع على اقتراح موسكو، فسيتم إنشاء مجموعة عمل، والتي ستختار بدورها الدول التي ستشارك في تشكيل تلك القوات.

وتابع حسون قائلا: "روسيا كضامن لبدء العملية السياسية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع النظام السوري، وذلك يتطلب من المجتمع الدولي تدخلا أكبر في محادثات أستانه، كما أن روسيا تطالب بتدخل دولي أكبر في مؤتمرات أستانا، وحقيقة هذا شيء مشجع".

وأكد حسون أن هناك مقترحات من الجانب الروسي تظهر جديتها حيال تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة مناطق تخفيف التصعيد وضم بعض اللاعبين الدوليين إلى هذه الاتفاقيات الجديدة.