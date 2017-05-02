بغداد/نافع الكعبي - استأنفت القوات العراقية المشتركة، الاثنين، عمليات تحرير الجانب الأيمن للموصل بعد توقف دام خمسة أيام، تحت غطاء واسع من الطيران العراقي والتحالف الدولي، وسط تقهقر كبير في صفوف تنظيم داعش، فيما تواصل قوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية في قضاء الحضر جنوبي الموصل بعد تحريره من التنظيم، بينما تمكن طيران القوة الجوية العراقي من تدمير وكر لداعش وقتل نائب مايسمى (والي الحويجة) وعشرات الانتحاريين جنوب كركوك، في حين اكدت مصادر محلية في محافظة ديالى، بان احد ابرز قادة داعش في حوض الزور شمال شرق ب‍عقوبة، قُتل بقصف مدفعي للجيش.

وقالت مصادر عسكرية: إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة والمدفعية وحرب شوارع تدور بين القوات العراقية وبين عصابات داعش الإرهابية في المدينة القديمة من الموصل، وسط تراجع كبير في صفوف التنظيم.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى، في تصريح صحافي: إن تنظيم داعش يقوم بحرق عجلات المواطنين والمنازل الفارغة لتضليل طيران الجيش والتحالف الدولي عن أهدافها، في وقت يمنع فيه التنظيم أهالي المدينة من الهرب.

وكانت القوات العراقية خاضت الأحد، معارك عنيفة ضد مجاميع تنظيم داعش في محيط منطقة باب الطوب والموصل القديمة بالجانب الأيمن من المدينة، في محاولة منها للوصول إلى بوابة لكش وباب الجديد بمركز المدينة القديمة.

وفي المحور الذي تقاتل فيه قوات مكافحة الإرهاب بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي، شهدت مناطق وسط الجانب الأيمن لمدينة الموصل هدوءا نسبيا منذ يومين، وذلك بعد تمكن قوات مكافحة الإرهاب من إكمال السيطرة على أحياء التنك والصحة.

وقال قائد قوات النخبة الثانية، الفريق الركن سامي العارضي، في تصريح صحافي: إن خمسة أحياء تفصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب عن إتمام مهامها العسكرية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وأضاف: إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب اقتربت من إنهاء مهامها العسكرية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، إذ بقيت خمسة أحياء فقط أمام الرتلين الشمالي والجنوبي، ليتم إعلان انتهاء المهام الموكلة إليها في أيمن الموصل.

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري: إن الجيش العراقي صد هجوما لداعش بأربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون على الطريق العام بين بادوش وقضاء تلعفر غرب الموصل.

وقال بيان للإعلام الحربي: تعرضت عناصر داعش الارهابية في محاولة فاشلة على قوات في الفوج الثالث لواء المشاة الأول الفرقة الأولى في تقاطع عكاشات، وتصدت لها قواتنا بكل بسالة باشتراك طيران الجيش وتم تدمير القوة المهاجمة وقتل 8 دواعش وحرق عجلة تابعة لـ (داعش).

* إحباط هجوم كيمياوي لداعش في الموصل

أكدت مصادر استخبارية في مدينة الموصل أن القوات الأمنية العراقية اعتقلت عناصر من تنظيم (داعش)، وبحوزتهم مواد سامة تستخدم لتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية، وأضافت: إن القوات الأمنية، أثناء تقدمها في حي الصحة، في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، اعتقلت المجموعة التي كانت تحاول استخدام تلك المواد لاستهداف الأجهزة الأمنية، والمدنيين الفارين نحو القوات العراقية. وأوضحت المصادر: إن المعتقلين اعترفوا بتلقيهم أوامر من قياداتهم لتنفيذ عمليات قصف بمواد سامة كيميائية، وتصويرها وتوثيقها في مدينة الموصل، من أجل نسخ تجربة ما جرى في خان شيخون، في سوريا، من انتهاكات في حق المدنيين الذين تعرضوا لهجوم كيميائي.

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، السبت، تعرض القوات العراقية لثلاث هجمات بمواد كيميائية، في جبهة الموصل.

* الحشد ينفي فتح مقرات لفيلق القدس بالموصل ويطالب بمقاضاة صحيفة سعودية

نفى القيادي بالحشد الشعبي كريم النوري، الاثنين، وجود أي مقرات لفيلق القدس في مدينة الموصل، فيما دعا الى رفع دعوى قضائية ضد صحيفة سعودية تنشر اكاذيب متكررة عن العراق والحشد الشعبي.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز: إن "ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن فتح مقرات لفيلق القدس الايراني في الساحل الايمن من مدينة الموصل، لا تتعدى كونها اكاذيب واضحة وامتداد للسياسات العدوانية"، مبينا ان "هذه الصحيفة لها سوابق بالاعتداء على الشعب العراقي وهي ممولة سعوديا ومواقفها معروفة".

واضاف النوري: ان "الاحزاب الشيعية بالعراق لم تفكر بفتح مقرات لها بالموصل كونها مدينة ذات اغلبية سنية واضحة، اضافة الى ان فيلق القدس لم يفكر بفتح مقرات بالمحافظات ذات الاغلبية الشيعية بالفرات الاوسط والجنوب، بالتالي فكيف لفيلق القدس الايراني ان يفكر بفتح مقرات في الموصل؟".

وادعت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر الاحد، ان "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني فتح العشرات من المقرات العسكرية والسياسية تحت غطاء الحشد الشعبي في الجانب الايسر من مدينة الموصل"، مبينة ان "الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي يتولى الاشراف على هذه المقرات ودعمها بالاموال لكسب عدد من رؤساء العشائر السنية والمواطنين داخل المدينة".

* الحشد الشعبي يواصل عملياته في قضاء الحضر

من جهته يستمر الحشد الشعبي بعملياته في قضاء الحضر جنوبي الموصل بعد تحريره من التنظيم، كان آخرها تحرير قرية (ام شراك)، ومعالجة عبوات ناسفة وعجلات مفخخة.

وأكد إعلام الحشد الشعبي، أن الحشد الشعبي فجَّر عجلة ملغومة في أطراف قرية (أم الشطن) شمال غرب الحضر، كما أسقط طائرة مسيرة لـ (داعش) في قرية (تومين) أثناء التقدم في القاطع المذكور، وأضاف: كما سيطرت قوات الحشد على عجلة مصفحة في قرية (تويمين) شمال غرب الحضر، وكانت ألوية الحشد الشعبي انطلقت، بعمليات مكملة لعمليات (محمد رسول الله) من ثلاثة محاور لتحرير قرى شمال غرب قضاء الحضر، غرب الموصل. وقتل عشرات الدواعش ودمرت 4 عجلات لهم في ضربات جوية استهدفتهم غرب تل عبطة غرب مدينة الموصل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي أن طيران الجيش ساند تقدم قطعات الحشد الشعبي ووجه ضربات لعصابات داعش اسفرت عن قتل العشرات وتدمير 4 عجلات وحرق دراجة نارية غرب تل عبطة ضمن المحور الغربي للعمليات.

من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الحربي، أن الطيران العراقي تمكن من تدمير وكر لداعش وقتل نائب والي الحويجة وعشرات الانتحاريين جنوب كركوك، وقالت الخلية: استناداً لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجه صقور القوة الجوية عدة ضربات جوية اسفرت عن تدمير وكر تابع لعناصر داعش الإرهابية وقتل مايسمى نائب والي الحويجة وعشرات الانتحاريين والانغماسيين كانوا بداخله في قضاء الحويجة، وأضافت: إن الضربات اسفرت ايضا عن تدمير 10 عجلات ومعمل لتفخيخ العجلات ومخزن للأسلحة في القضاء.

وتابعت الخلية: استنادا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، نفذ صقور الجو بطائرات F16 والسوخوي ٤ ضربات جوية دقيقة ومؤثرة في قضاء القائم في مناطق حصيبة والعبيدي والكرابلة والمشاريع، مؤكدة أن الإصابات كانت مباشرة وأسفرت عن تدمير الأهداف المنتخبة. وابرزت الخلية في بيانها: تم تدمير مضافة في منطقة حي ٧ نيسان قضاء القائم وقتل ٢٠ من قيادات عناصر داعش المسؤولة عن ما يسمى بولاية بغداد وجرح عدد أخر منهم وعدد من الانتحاريين، عقب الضربة عدة انفجارات ناتجة عن انفجار العبوات ومواد متفجرة وعجلة مفخخة كانت في الموقع، مبينة أن الضربة أسفرت أيضا عن تدمير معمل تفخيخ العجلات في قضاء القائم في منطقة الكربلة قرب الوادي، ومقتل 10 من عناصر التنظيم المتطرف تابعين لما يسمى ولاية بغداد، بينهم عرب الجنسية. واكدت خلية الإعلام، انه تم تدمير معمل تفخيخ العجلات خاص بما يسمى ولاية بغداد في قضاء القائم ناحية العبيدي قرية البرت، مشيرة الى أن ضربة جوية استهدفت مستودع أسلحة والذخيرة في قضاء القائم في منطقة المشاريع قتل فيها اثنان من عناصر داعش المتطرف.

وفي الأثناء، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، عن مقتل مسؤول ما يسمى بـ (فرقة الحفاة) في تنظيم (داعش) غرب الموصل.

وقال جودت في بيان: إن الشرطة الاتحادية، قتلت مسؤول ما تسمى بـ (فرقة الحفاة) الإرهابي أبو إسحاق التونسي و4 من معاونيه في حي الاقتصاديين.

كما اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب فرات التميمي، عن مقتل اثنين من رعاة الأغنام وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم لـ (داعش) استهدفهم شرقي ديالى.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، ان مسؤول مضافات داعش في حوض الزور(45كم شمال شرق بعقوبة) والمدعو ابو يحيى ويلقب بالزنبور قتل مع احد مرافقيه بقصف مدفعي للجيش استهدف بعض جيوب التنظيم في الحوض، واضاف المصدر: إن الزنبور يعد من قيادات الخط الثاني ضمن مايعرف بولاية ديالى وهو من المقربين للوالي العام وفق المعلومات المتوفرة.

وكشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، بأن تنظيم داعش اعدم 14 من مسلحي مايعرف بـ (ولاية ديالى) في التنظيم بسبب (تخاذلهم) في معركة المطيبيجة، فيما اشار الى أن التنظيم يعاني ازمة ثقة بين قياداته المحلية والاجنبية.

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، بأن قوة من الجهد الهندسي فجر مخلفات لتنظيم (داعش) جنوبي المدينة، وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوة من الجهد الهندسي تمكنت، من جمع بعض مخلفات تنظيم داعش من العبوات الناسفة والالغام في منطقة الشهداء، جنوبي الفلوجة.

* مقتل 30 داعشياً بين صلاح الدين والانبار

أفاد مصدر عسكري بالفرقة السابعة في الجيش العراقي بمحافظة الانبار، الاثنين، بأن 30 إرهابيا من (داعش) قتلوا وتم الاستيلاء على مقر قيادة للتنظيم بين صلاح الدين والانبار.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوة من الجيش بالفرقة السابعة ومقاتلي العشائر وبإسناد جوي نفذوا عملية عسكرية على منطقة المالحة الصحراوية ضمن الحدود الإدارية لصلاح الدين مع الانبار، شمال المحافظة.

* إحباط هجومين لداعش غربي الانبار

وفي الانبار، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بإن ثمانية جنود أصيبوا جراء هجوم شنه تنظيم (داعش) على مقر للجيش غرب قضاء الرطبة، فيما أشار إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمير عجلتين تابعتين له.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش شن هجوما على مقر سرية تابع للفرقة الأولى بالجيش في غرب قضاء الرطبة (310 كم غرب الرمادي).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مواجهات عنيفة وقعت بين القوة المتواجدة في مقر السرية ضد عناصر داعش المهاجمين أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمير عجلتين لداعش، مبيناً أن ثمانية جنود أصيبوا خلال المواجهات ضد داعش.

وفي الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الحربي، عن مقتل ثمانية عناصر من (داعش) بصد تعرض (فاشل) للتنظيم غربي محافظة الأنبار، وقالت الخلية في بيان: شنت عصابات داعش الإرهابية هجوما فاشلا على قواتنا في الفوج الثالث لواء المشاة الأول الفرقة الأولى في تقاطع عكاشات.

من جانبه، أكد وزير الدفاع العراقي، عرفان الحيالي، أن تنظيم (داعش) يسيطر على 35 % فقط من أيمن الموصل.

وقال الحيالي: إن ما تبقى هو نسبة 35% فقط من الساحل الأيمن، وعناصر (داعش) الآن محاصرون ويتحصنون داخل البيوت في الأزقة القديمة وتحرير الموصل بالكامل ليس ألا مسألة وقت فقط.

* طائرة تركية مُسيّرة تنفذ غارة شمالي العراق

أفادت مصادر عسكرية تركية، الاثنين، بأن طائرة تركية من دون طيار شنت غارة منطقة (زاب) شمالي العراق لاستهداف عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها: عقب رصد مجموعة من حزب العمال الكردستاني في الجانب العراقي من الحدود، خلال عملية ضد (بي كا كا) في ريف قضاء جوقورجا، بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، تم توجيه الطائرة التي حيدت من وصفتهم بـ (الإرهابيين الثلاثة).

* الأمم المتحدة: 720 عراقياً ضحايا الإرهاب

أعلنت الامم المتحدة، الاثنين، عن حصيلة أعداد الضحايا في العراق لشهر نيسان، فيما اشارت الى ان 720 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الشهر.

* الجيش الأمريكي: العسكري الذي قُتل قرب الموصل كان ضابط مشاة

أعلن الجيش الأمريكي، أن العسكري الأمريكي الذي قُتل لدى انفجار عبوة ناسفة بدائية أثناء قيامه بدورية خارج مدينة الموصل بشمال العراق هو اللفتنانت أول وستون لي.

* البنتاغون يعترف بقتل 352 مدنيا بسوريا والعراق

وفي جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن مقتل 352 مدنيا على الأقل جراء قصف نفذته الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا منذ 2014.

من جانبها، أفادت قوة المهام المشتركة في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين بسبب عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بأنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين، مشيرة إلى أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين تشرين الثاني 2016 واذار 2017.

كما وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من اب 2014، إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل، فضلا عن شمول التقرير على 26 قتيلا في 3 ضربات منفصلة وقعت في اذار الماضي.

يذكر أن المئات من مدنيي الموصل قتلوا في اذار الماضي بسبب قصف طائرات التحالف الدولي للمدينة العراقية.

وكانت مصادر عسكرية وسياسية وإدارية في العراق، إضافة إلى شهود عيان متعددين، أفادوا بوقوع مجزرة جماعية سقط فيها أكثر من 260 مدنيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 17 اذار على المنطقة.

* بارزاني: بدأنا حوارا جديدا مع بغداد بشأن الاستفتاء

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن مسألة الاستفتاء وتقرير المصير بالاستقلال هو حق لأهالي الإقليم، مبينا أنه سيتم حل هذه المسألة بالحوارات والمباحثات مع الحكومة الاتحادية في بغداد. جاء ذلك خلال لقائه وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (ماليا)، ورئيس شركة روتانا، وما يرافقهم من وفد رسمي وتجاري الذين يزورون إقليم كردستان لغرض افتتاح فندق روتانا الثاني في أربيل.

وقال بارزاني: إن الحرب مع (داعش) في طريقها إلى النهاية ومن الضروري وضع خطة شاملة لحل المشاكل بعد مرحلة التنظيم المتشدد، مبينا أن المعركة مع هذا التنظيم ليست عسكرية فقط.

وبشأن استفتاء إقليم كردستان، أكد بارزاني أن الاستفتاء حق لشعب كردستان، ونرى أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى حل في هذا الموضع عن طريق الحوارات والمباحثات، لأن إقليم كردستان يعتبر بغداد شريكا له.