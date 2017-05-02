  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192562 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
شركة روس اتم تؤكد نجاح عمليات انشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي

شركة روس اتم تؤكد نجاح عمليات انشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي

أكدت شركة روس اتم الحكومية الروسية ان عمليات إنشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي (جنوب ايران) متواصلة بنجاح.
وخصصت الشركة الروسية قسما من بيانها حول المفاعلات النووية قيد الانشاء بالتعاون مع روسيا في انحاء العالم، بعمليات انشاء الوحدة الاولى من مفاعل بوشهر النووي فضلا عن مشروع المفاعل الثاني قيد الانشاء حاليا.
واكد البيان الذي نشرته روس اتم على موقعها الالكتروني، الاحد، ان المفاعل النووي المنجز في بوشهر يعد الاول من نوعه على صعيد الشرق الاوسط.
وبدأت عمليات انشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي في ايلول / سبتمبر 2016 فيما بدأت عمليات انتاج الاجهزة لدى هذا المفاعل في ايلول 2017.
وعينت شركة روس اتم بصفتها الشركة المقاولة لتنفيذ المشروع وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين طهران وموسكو بهذا الخصوص.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec