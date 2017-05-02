أكدت شركة روس اتم الحكومية الروسية ان عمليات إنشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي (جنوب ايران) متواصلة بنجاح.

وخصصت الشركة الروسية قسما من بيانها حول المفاعلات النووية قيد الانشاء بالتعاون مع روسيا في انحاء العالم، بعمليات انشاء الوحدة الاولى من مفاعل بوشهر النووي فضلا عن مشروع المفاعل الثاني قيد الانشاء حاليا.

واكد البيان الذي نشرته روس اتم على موقعها الالكتروني، الاحد، ان المفاعل النووي المنجز في بوشهر يعد الاول من نوعه على صعيد الشرق الاوسط.

وبدأت عمليات انشاء الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي في ايلول / سبتمبر 2016 فيما بدأت عمليات انتاج الاجهزة لدى هذا المفاعل في ايلول 2017.

وعينت شركة روس اتم بصفتها الشركة المقاولة لتنفيذ المشروع وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين طهران وموسكو بهذا الخصوص.