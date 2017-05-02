* المناظرة الثانية تقام الجمعة حول الموضوعات السياسية والثقافية

أعلن المتحدث باسم لجنة الحملات الانتخابية للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية احسان قاضي زادة هاشمي ان المناظرة الثانية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ستقام يوم الجمعة المقبل وتدور حول الموضوعات السياسية والثقافية.

وابلغ قاضي زادة هاشمي مراسل ارنا في ختام جلسة لجنة الحملات الانتخابية الرئاسية ان الجلسة قررت بعد تبادل الاراء ان تكون الموضوعات السياسية والثقافية محور المناظرة الثانية للمرشحين الرئاسيين.

وعن البت في طعون واحتجاجات المرشحين الرئاسيين في المناظرة الاولى التي جرت الجمعة الماضية قال ان لجنة الحملات الانتخابية تدرس في اجتماع لها في اربعة طعون تقدم بها المرشحون وتقرر ان يتم التعويض عن احتجاج المرشح الذي يتعلق احتجاجه بهامش المناظرة الاولى، في المناظرة الثانية.

واكد قاضي زادة هاشمي ان طعون المترشحين الثلاثة الاخرين سيبت فيها خلال الجلسات اللاحقة للجنة.

واوضح انه بعد البت في شكاوي المرشحين، تقرر ان يتم التعويض عن الفارق في المدة الزمنية المخصصة للمرشحين في المناظرة الاولى بشكل منصف.

وقال ان بعض المرشحين المعترضين يرون ان تهما وجهت اليهم في المناظرة الاولى، وان ثبت هذا الامر لدى لجنة الحملات الانتخابية، فان سيتم التعويض عن هذا الأمر.

واوضح انه بناء على قرار اللجنة، فان المناظرة الثالثة ستجري يوم 12 ايار/مايو وتدور حول الموضوعات الاقتصادية.

* مير سليم: جبهة المقاومة عززت أمن العالم

أكد المرشح الرئاسي الايراني مصطفى ميرسليم، أن لا سلام مع الكيان الاسرائيلي داعياً دول العالم إلى تقدير جهود وتضحيات إيران وجبهة المقاومة في تعزيز أمن العالم.

وتطرق مير سليم في مقابلة خاصة مع تلفزيون الميادين ، إلى الموضوع الإسرائيلي معتبراً أن بقاء جرثومة الفساد الإسرائيلية في المنطقة، أدى إلى حياكة مؤامرات لخلق نزاعات داخلية في دول المنطقة من خلال داعش والتيارات التكفيرية ليبقوا آمنين في "إسرائيل".

وشدد المرشح على أن لا سلام مع الكيان الاسرائيلي، مؤكداً على دعم الشعوب المظلومة في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق. كما دعا دول العالم إلى تقدير جهود وتضحيات إيران وجبهة المقاومة الذين عززوا أمن العالم.

* رئيسي: بإمكاننا توفير مليون فرصة عمل سنوياً

صرح المرشح لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورتها الثانية عشرة، السيد ابراهيم رئيسي، ان الامكانية متاحة لتوفير مليون فرصة عمل سنويا في البلاد.

وقال رئيسي في حديث للقناة الاولى في التلفزيون الايراني ضمن حملته الانتخابية، ان الادارة التنفيذية في البلاد تواجه ثلاث مشكلات رئيسية وهي النظرة تجاه الشعب وقدراته، والنظرة الى طاقات وامكانيات البلاد، والنظرة الى خارج الحدود.

ورأى المرشح الرئاسي ان السبب في مشكلة البطالة لا يعود لعدم وجود موارد مالية بل يكمن في وجود العديد من المصانع والورش الانتاجية العاطلة او العاملة بنصف طاقتها ، ولا يتم الاستفادة سوى من 50 بالمئة من طاقات البلاد، معتبرا تهريب السلع الى الداخل احد اسباب البطالة.

واعتبر قضيتي السكن وتوفير فرص العمل بانهما مرتبطتان مع بعضهما بعضا وقال، ان الامكانية متاحة لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لحل مشكلة البطالة. وشدد على ضرورة اجراء تغيير في ادارة البلاد بما يصب بمصلحة الشعب.

واوضح رئيسي انه بالامكان توفير المليون فرصة عمل على النحو التالي وهو 10 بالمائة في قطاع الزراعة ومنه البيوت الزجاجية و 30 بالمائة في قطاع الصناعة والمناجم و 60 بالمائة في قطاع الخدمات.

كما اكد على اهمية اصلاح النظام النقدي والمصرفي وتوظيفه في خدمة الانتاج.

واشار رئيسي الى ان لديه برامج فيما يتعلق بفرص العمل وحل مشكلة السكن وزواج الشباب ، كما اكد على دور المرأة في المجتمع.

* قاليباف: يجب تعزيز وتطوير القطاع الخاص

بين المرشح الرئاسي "محمد باقر قاليباف" إن أكثر من 80 بالمائة من فرص العمل حاليا بيد القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي والهام.

وأكد المرشح للإنتخابات الرئاسية القادمة "محمد باقر قاليباف في حلقة من حلقات دعايته الإنتخابية في التلفزيون الإيراني على ضرورة الإهتمام بالقطاع الخاص في البلاد، قائلاً: إن إكثر من 80 بالمئة من فرص العمل اليوم نجدها متوفرة في هذا القطاع الذي ينبغي تقويته وتطويره.

وأوضح المرشح قاليباف أن رؤيته قائمة على وجوب خلق ثروة في الإنتاج في البلاد، وتوفير الأمن للمشاريع الإستثمارية، قائلاً: من دون القيام بهذين الأمرين لا يمكننا توفير حتى فرصة عمل واحدة.