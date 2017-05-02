قال وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو: ان حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران شهد خلال العام الماضي زيادة بلغت 42 بالمائة، وان هذه الزيادة تعود للتحسن الملفت الذي شهدته العلاقات المصرفية بين البلدين.

وأشار سترو، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أهمية التعاون المصرفي بين بريطانيا وايران، وقال: ان الحكومة البريطانية لابد أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي يتم التعاون التجاري بين البلدين عبر قنواتهما المصرفية وليس عبر قنوات مصرفية أخرى.

وفيما يتعلق بخطة العمل المشترك الشاملة، قال سترو: ان بريطانيا ملتزمة تماماً بتعهداتها في إطار الخطة. وأضاف: ان موقف بريطانيا يختلف عن موقف البيت الأبيض وان رئيسة وزراء بريطانيا أوضحت موقفنا في هذا المجال خلال لقائها دونالد ترامب. وأوضح ان الحكومة البريطانية تدعم خطة العمل المشترك الشاملة وان مواقف أعضاء مجلس الوزراء وما جاء في الموقع الرسمي للحكومة يؤكد هذا الأمر.

وقال سترو: ان الحكومة البريطانية تواجه بعض الضغوط لكي لا توسع علاقاتها مع ايران من قبل الأمريكان واللوبي السعودي و(إسرائيل) والإمارات .وأوضح ان بعض مواقف واشنطن تعود للقرارات التي تتخذها ايران، فلو اتخذت طهران موقفاً معادياً لأمريكا انعكس ذلك عليها وعلى حلفائها وجعلهم يواجهون بعض المشاكل. وشدد بالقول: ان بريطانيا التي وقعت خطة العمل المشترك الشاملة لا يمكن أن تغير موقفها منها.