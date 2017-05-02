أعلن مدير شركة النفط بمنطقة مياندواب في جنوب محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي ايران)، بأن هذه الشركة قامت خلال العام الماضي بتصدير أكثر من 110 ملايين لتر من زيت الغاز (السولار) بقيمة أكثر من ألف مليار ريال (الدولار يعادل نحو 33000 ريال).

وفي تصريح أدلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، أشار محمد صادقي الى أن صادرات المشتقات النفطية تعد ضمن سياسات الحكومة على أساس توجيهات قائد الثورة الاسلامية، وقال: هنالك إقبال منقطع النظير على شراء زيت الغاز الايراني في الدول الجارة نظراً لجودته العالية. وأوضح بأن صادرات زيت الغاز الايراني للمستهلكين في الحدود العراقية (لمسافة 20 كلم داخل العراق) واقليم كردستان العراق قد شهدت زيادة لافتة من قبل شركة النفط لمنطقة مياندواب خلال الأعوام الأخيرة.