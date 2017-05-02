أعلن مساعد وزير البنية التحتية للطاقة والمصادر الطبيعية الأرمينية، هايك هاروتيونيان، بأنه سيتم خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم الإنتهاء من إنشاء خط جديد لنقل الكهرباء بين بلاده وايران.

وقال هاروتيونيان، في تصريح أدلى به الأحد: ان الخط الجديد لنقل الكهرباء بين ايران وأرمينيا بطاقة 400 كيلوفولت سيتم الإنتهاء من إنشائه خلال شهر سبتمبر 2017 .

وكتب موقع (نيوز اي ام) الإخباري الأرميني، الاحد، ان الخط الجديد سيرفع طاقة نقل الكهرباء مع ايران بما بين 350 و1000 ميغاواط، فضلاً عن توفير الكهرباء بصورة أكبر في مناطق جنوب ووسط أرمينيا.

وكان مسؤولون أرمينيون قد وصفوا بالمهم الخط الثالث لنقل الكهرباء كإحدى أولويات المشاريع التنموية في بلادهم، وأكدوا دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعد هذا المشروع، البالغ كلفته 107 ملايين دولار، قسماً من مشروع الطاقة الرباعي بين ايران وأرمينيا وروسيا وجورجيا.

في سياق آخر، قال سفير أرمينيا لدى طهران إن بلاده بوابة مناسبة للسلع والخدمات الإيرانية لدول إتحاد أورآسيا.

وخلال إجتماع ورشة تنمية الصادرات غير النفطية في المحافظة المركزية (وسط البلاد)، قال آرتاس تومانيان: بالرغم إن السوق الأرميني ليس كبيراً، لكن موقع أرمينيا الجغرافي يمكن أن يرشحها لتكون أرضية للإنتقال لأسواق دول إتحاد أورآسيا البالغ 180 مليون نسمة. وأشار إلى أن بإمكان التجار الإيرانيين أن ينقلوا سلعهم وبضائعهم إلى دول أورآسيا عبر أرمينيا دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية.

ولفت تومانيان إلى أن الكثير من السلع التي تحتاجها الأسواق الأرمينية وباقي دول إتحاد أورآسيا يتم إنتاجها في إيران وفي المحافظة المركزية بشكل خاص، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ليس في المستوى المطلوب. وأشار السفير إلى العلاقات التاريخية الجيدة بين إيران وأرمينيا، لافتاً إلى أنه زار خلال الفترة الماضية ست محافظات إيرانية وذلك لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.