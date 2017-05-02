أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان الطاقة الإنتاجية لمادة البنزين لدى مصفى ستاره خليج فارس (نجم الخليج الفارسي) للسوائل الغازية ستبلغ ذروتها قريباً.

وفي تصريح له على هامش مراسم تدشين المرحلة الأولى من مصفى نجم الخليج الفارسي (جنوب البلاد) يوم الأحد، أوضح الوزير زنكنة ان تكلفة هذا المشروع بلغت حتى الآن 3 مليارات و700 مليون دولار، مضيفاً: ان تمويل مليار و400 مليون دولار من هذا المبلغ تحقق بجهود حكومة الرئيس روحاني.

وفي معرض الإشارة الى الإنجازات البتروكيماوية خلال الأعوام الأربعة الماضية، قال وزير النفط: ان منسوب الإنتاج البتروكيماوي في هذه الفترة بلغ 9 ملايين طن، خصص أكبر نسبة منه للصناعات المحلية، مؤكداً في ذات السياق ان الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لتقليص نسبة مبيعات المواد الخام.

وقام رئيس الجمهورية حسن روحاني، الأحد، بتدشين المرحلة الأولى من مصفى (نجم الخليج الفارسي) للسوائل الغازية والذي تبلغ سعته الإنتاجية 360 ألف برميل .

وبحسب ما أفاده قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء، العميد عبادالله عبداللهي، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفى 12 مليون لتر يومياً من مادة البنزين بجودة يورو 4، و5ر4 مليون لتر من نفط الغاز يورو 4، ومليون لتر من النفط الأبيض بجودة يورو 4، بالإضافة الى مليون و300 ألف لتر من الغاز المسال (ال.بي.جي) يورو 4.