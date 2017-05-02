أعلن مساعد شؤون التسويق والمبيعات في شركة اصفهان لصهر الحديد، عن تحميل أول شحنة من هذا المنتج لغرض التصدير الى أوروبا، مبيناً ان دخول صناعة صهر الحديد الايرانية الأسواق الأوروبية مؤشر على المستوى التخصصي الرفيع ومدى الطاقات الإنتاجية للقوى المحلية العاملة في البلاد.

وقال احسان دشتيانة، في تصريح له بملتقى (التسويق الحديث.. بيع وتصدير منتجات الصلب والمواد الخام) بطهران، الأحد: ان أمثل السبل لدعم الإنتاج الوطني يكمن في تحفيز الصادرات. ولفت دشتيانة الى أن السعة الإنتاجية للصلب في ايران بلغت 15 مليون طن خلال العام 2015، مضيفاً: ان مقارنة هذا المنسوب مع العام 2000 الذي كان حجم الإنتاج للصلب في ايران 5 ملايين و800 ألف طن، يشير الى تحقيق زيادة بنسبة 9 ملايين و200 ألف طن في مجال صهر الحديد داخل البلاد. وتابع: ان صناعة صهر الحديد الايرانية تحتل المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط في مجال إنتاج السكك وأعمدة الحديد العريضة.

من جهته، أعلن مساعد شركة الصلب في خوزستان (جنوب البلاد) ان حجم تصدير الصلب بلغ مليوناً و900 ألف طن في العام الايراني الماضي (انتهي في 20 مارس/ آذار).

وأضاف بهمن تجلي زاده، في الملتقى، ان الشركة خصصت 41 في المئة من إجمالي صادراتها الى أسواق دول الكومنولث، فيما بلغت حصة دول جنوب شرق آسيا من ذلك 40 في المئة، وتم تصدير 10 في المئة الى أمريكا اللاتينية والباقي لشمال أفريقيا وكندا. وأوضح ان شركة الصلب في خوزستان قامت العام الماضي بتصدير 53 في المئة من إجمالي منتجاتها.