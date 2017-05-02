  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192554 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: اقتصاد  
مساعد المركزي الإيراني: التبادل المالي لازال يجري ببطء
على هامش إجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن

مساعد المركزي الإيراني: التبادل المالي لازال يجري ببطء

قال مساعد رئيس المركزي الايراني: انه بالرغم من الانفراجات التي تحققت بعد تنفيذ الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، فان التبادل المالي لازال يجري ببطء.

وعلى هامش الإجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي الذي أقيم الأحد في واشنطن، عقد مساعد رئيس المصرف المركزي غلام علي كامياب إجتماعاً بدائرة التعليم التابعة لصندوق النقد الدولي (ICD) ، حيث قال كامياب: انه وبالرغم من الانفراجات التي تحققت بعد تنفيذ الإتفاق النووي، فإن التبادل المالي لازال يجري ببطء.

وخلال إجتماع عقده كامياب بدائرة الأسواق المالية والإستثمار التابعة لصندوق النقد الدولي، أعربت الدائرة عن استعدادها لتقديم المساعدات الفنية لإيران في شتى المجالات من بينها توحيد سعر الصرف والإشراف المصرفي والسياسة المالية وتوفير آلية لمعاملات العملة في سعر العملة.

وخلال لقائه بمساعد المركزي البرازيلي، أشار كامياب إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في السابق، معتبراً إن التجارة لازالت جارية في الوقت الحاضر، لكن عبر طرف ثالث فيما أعرب الجانب البرازيلي عن استعداده لتعزيز العلاقات المشتركة مع إيران، مشيراً إلى أن هناك طرقاً متعددة لذلك من بينها إنشاء مصارف إيرانية في البرازيل.

وخلال لقائه بمساعد المركزي التركي، أكد الجانبان على ضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

وخلال لقائه بمساعد المركزي الإيطالي، أعرب كامياب عن تقديره لدور الجانب الإيطالي في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec