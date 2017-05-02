قال مساعد رئيس المركزي الايراني: انه بالرغم من الانفراجات التي تحققت بعد تنفيذ الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، فان التبادل المالي لازال يجري ببطء.

وعلى هامش الإجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي الذي أقيم الأحد في واشنطن، عقد مساعد رئيس المصرف المركزي غلام علي كامياب إجتماعاً بدائرة التعليم التابعة لصندوق النقد الدولي (ICD) ، حيث قال كامياب: انه وبالرغم من الانفراجات التي تحققت بعد تنفيذ الإتفاق النووي، فإن التبادل المالي لازال يجري ببطء.

وخلال إجتماع عقده كامياب بدائرة الأسواق المالية والإستثمار التابعة لصندوق النقد الدولي، أعربت الدائرة عن استعدادها لتقديم المساعدات الفنية لإيران في شتى المجالات من بينها توحيد سعر الصرف والإشراف المصرفي والسياسة المالية وتوفير آلية لمعاملات العملة في سعر العملة.

وخلال لقائه بمساعد المركزي البرازيلي، أشار كامياب إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين في السابق، معتبراً إن التجارة لازالت جارية في الوقت الحاضر، لكن عبر طرف ثالث فيما أعرب الجانب البرازيلي عن استعداده لتعزيز العلاقات المشتركة مع إيران، مشيراً إلى أن هناك طرقاً متعددة لذلك من بينها إنشاء مصارف إيرانية في البرازيل.

وخلال لقائه بمساعد المركزي التركي، أكد الجانبان على ضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.

وخلال لقائه بمساعد المركزي الإيطالي، أعرب كامياب عن تقديره لدور الجانب الإيطالي في تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين.