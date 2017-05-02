لمشاريع المياه والكهرباء بنك "ايكو" يقدّم قرضاً بقيمة 180 مليون يورو لإيران أعلنت وزارة الطاقة الايرانية، ان بنك التجارة والتطوير التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) صادق على تقديم قرض لإيران بقيمة 180 مليون يورو لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال المياه والكهرباء، إذ تم تحويل 160 مليون يورو الى ايران لحد الآن.