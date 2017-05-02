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|رقم الخبر: 192553
|تاريخ النشر: أيار 01, 2017
|الوقت: 18:04
|الاقسام: اقتصاد
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لمشاريع المياه والكهرباء
بنك "ايكو" يقدّم قرضاً بقيمة 180 مليون يورو لإيران
أعلنت وزارة الطاقة الايرانية، ان بنك التجارة والتطوير التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) صادق على تقديم قرض لإيران بقيمة 180 مليون يورو لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال المياه والكهرباء، إذ تم تحويل 160 مليون يورو الى ايران لحد الآن.
وبحث مساعد وزير الطاقة في شؤون الاقتصاد والتخطيط محسن بختيار، ونائب رئيس بنك التجارة والتطوير لمنظمة (ايكو)، نوع وأسلوب هذا البنك في تقديم قروض الى ايران لتنفيذ مشاريع في قطاع المياه والكهرباء.
وتم تخصيص هذا القرض لتمويل أربعة مشاريع تشمل بناء منشآت الصرف الصحي وشبكات الري ونقل المياه ونقل الكهرباء في أربع محافظات ايرانية.
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