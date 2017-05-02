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رقم الخبر: 192553 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: اقتصاد  
بنك "ايكو" يقدّم قرضاً بقيمة 180 مليون يورو لإيران
لمشاريع المياه والكهرباء

بنك "ايكو" يقدّم قرضاً بقيمة 180 مليون يورو لإيران

أعلنت وزارة الطاقة الايرانية، ان بنك التجارة والتطوير التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) صادق على تقديم قرض لإيران بقيمة 180 مليون يورو لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال المياه والكهرباء، إذ تم تحويل 160 مليون يورو الى ايران لحد الآن.

وبحث مساعد وزير الطاقة في شؤون الاقتصاد والتخطيط محسن بختيار، ونائب رئيس بنك التجارة والتطوير لمنظمة (ايكو)، نوع وأسلوب هذا البنك في تقديم قروض الى ايران لتنفيذ مشاريع في قطاع المياه والكهرباء.

وتم تخصيص هذا القرض لتمويل أربعة مشاريع تشمل بناء منشآت الصرف الصحي وشبكات الري ونقل المياه ونقل الكهرباء في أربع محافظات ايرانية.

 
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