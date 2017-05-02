أعلن المسؤول عن معاونية التخطيط والشؤون الدولية بدائرة الجمارك الايرانية، عن تدشين بوابة إلكترونية مشتركة مع الجمارك الروسية، وذلك بهدف رصد المعلومات بشأن البضائع المستوردة من روسيا.

وصرح علي بعيدي منفرد، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، ان تأسيس بوابات إلكترونية مشتركة مع الدول المتعاقدة تجارياً مع ايران يشكل الخطوة الثالثة في سياق تطوير الأجهزة المعلوماتية لدى الجمارك الايرانية.

وأكد المسؤول الايراني ان تطوير البوابات الجمركية المشتركة بحاجة الى التعاون الثنائي بين الدول، مبيناً ان دائرة الجمارك الايرانية أقامت تواصلاً إلكترونياً بشأن إصدار شهادات المبدأ مع أكثر من 100 دولة في العالم. وأردف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت في تنفيذ البوابة الإلكترونية الجمركية مع تركيا منذ نحو عام، كما بادرت في ذلك مع جمهورية آذربايجان قبل شهرين، كما وضعت على جدول أعمالها تنفيذ ذات المشروع مع أرمينيا، مضيفاً: انه سيتم الإقرار في مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن مع أفغانستان قريباً.