  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192552 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
تدشين بوابة إلكترونية مشتركة بين الجمركين الروسي والإيراني

تدشين بوابة إلكترونية مشتركة بين الجمركين الروسي والإيراني

أعلن المسؤول عن معاونية التخطيط والشؤون الدولية بدائرة الجمارك الايرانية، عن تدشين بوابة إلكترونية مشتركة مع الجمارك الروسية، وذلك بهدف رصد المعلومات بشأن البضائع المستوردة من روسيا.

وصرح علي بعيدي منفرد، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، ان تأسيس بوابات إلكترونية مشتركة مع الدول المتعاقدة تجارياً مع ايران يشكل الخطوة الثالثة في سياق تطوير الأجهزة المعلوماتية لدى الجمارك الايرانية.

وأكد المسؤول الايراني ان تطوير البوابات الجمركية المشتركة بحاجة الى التعاون الثنائي بين الدول، مبيناً ان دائرة الجمارك الايرانية أقامت تواصلاً إلكترونياً بشأن إصدار شهادات المبدأ مع أكثر من 100 دولة في العالم. وأردف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت في تنفيذ البوابة الإلكترونية الجمركية مع تركيا منذ نحو عام، كما بادرت في ذلك مع جمهورية آذربايجان قبل شهرين، كما وضعت على جدول أعمالها تنفيذ ذات المشروع مع أرمينيا، مضيفاً: انه سيتم الإقرار في مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن مع أفغانستان قريباً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec