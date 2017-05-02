اقترح وزير الاقتصاد التايلندي كرافوانغ كان خلنج، في لقائه نظيره الايراني علي طيب نيا، الأحد، باتخاذ خطوات مناسبة من قبل بنوك البلدين لتسديد المبالغ المالية الخاصة بالتعامل التجاري بين البلدين عبر استخدام العملة المحلية أو اليورو.

ونوه خلنج، في اللقاء، بدور ايران الكبير في المنطقة وحرص الحكومة التايلندية على تنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران، كما أعلن عن تأييد بلاده لإقرار الوثائق التمهيدية الموقعة بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني، في هذا اللقاء، على أهمية الوثائق التمهيدية الأساسية لكونها شرطاً أولياً لتطوير العلاقات بين ايران وتايلند، لافتاً في ذات السياق الى أهمية اتفاق البلدين على إلغاء الضرائب المضاعفة والتعاون الجمركي ودعم الاستثمارات المتبادلة.

ودعا طيب نيا، الذي يزور بانكوك حالياً للمشاركة في اجتماع التمويل التنموي الرابع، دعا الى تطوير التعاون المصرفي بين ايران وتايلند بصفته من أهم الشروط لتطوير العلاقات الثنائية. وأعرب طيب نيا عن ارتياحه لتنفيذ الإتفاق النووي الذي أزال كافة العقبات من هذا المسار، داعياً البنوك الايرانية والتايلندية الى تأسيس أفرع لها في كلا البلدين.