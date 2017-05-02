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رقم الخبر: 192550 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح خط للملاحة البحرية بين مينائي كاندلا الهندي وبندرعباس الإيراني

إفتتاح خط للملاحة البحرية بين مينائي كاندلا الهندي وبندرعباس الإيراني

افتتح خط للملاحة البحرية الذي يربط ميناء كاندلا الهندي بميناء بندرعباس الإيراني بعد رسو أول سفينة تسمى بـ(آرزو).

وقامت هذه السفينة، خلال أول رحلتها بتفريغ 998 حاوية وشحن 607 حاويات. ويتمتع ميناء كاندلا بميزة تنافسية خاصة بسبب ربطه بالشبكة السككية الهندية والفاصل الأقل مع مراكز الإنتاج والإستهلاك مقارنة مع الموانئ الهندية الأخرى. ومع عقد هذه الإتفاقية، تم تدشين الخدمة الفريدة للملاحة البحرية الإيرانية من ميناء كاندلا الهندي، كما أن أصحاب السلع يمكنهم إختيار موانئ أخرى، فضلاً عن ميناءي نافاشيفا وموندرا وشركة خطوط الشحن البحري الإيرانية تغطي النقل المستقيم لتلك الموانئ.

ومن المتوقع أن ترسو 4 سفن شهرياً في ميناء كاندلا.

يشار إلى أن شركة الملاحة البحرية الإيرانية تعتزم إعادة تقديم الخدمة بين إيران والهند وأوروبا والربط المباشر للموانئ من الهند إلى الموانئ الأوروبية.

 
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