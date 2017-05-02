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رقم الخبر: 192549 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك في معرض ومؤتمر عمان للطاقة والمياه 2017

إيران تشارك في معرض ومؤتمر عمان للطاقة والمياه 2017

تشارك إيران في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه 2017 الذي يستمر 3 أيام للفترة من 1-3 الشهر الحالي، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

كما ستشارك في المعرض الذي يمثل منصة للشركات والمؤسسات لعرض المنتجات والخدمات ذات الصلة بموضوع كفاءة وترشيد الطاقة والمياه أكثر من 150 شركة محلية وعالمية، من إيران، بريطانيا، أمريكا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، ماليزيا، الهند، تركيا، السعودية، الإمارات، لبنان وغيرها، وذلك لعرض أحدث الابتكارات والأجهزة في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي. كما إنه ومن منطلق تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم إتاحة الفرصة لمشاركة عدد من هذه الشركات بتكلفة بسيطة في المعرض، بالإضافة إلى منح مساحة بالمعرض لطلبة الكليات والجامعات لعرض ابتكاراتهم العلمية في المجالات ذات العلاقة .

 
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