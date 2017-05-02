واضاف محمدي، ان عدد الحجاج الايرانيين كان يبلغ قبل عامين 64 الفا الا ان لجنة الحج الايرانية نجحت في رفع حصة ايران بنسبة 35 بالمئة حيث سيبلغ عدد الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 86 الفا و 500 نسمة.
وفيما يتعلق بالخدمات القنصلية للحجاج الايرانيين، اوضح محمدي انه نظرا لعدم وجود مكتب للقنصلية الايرانية لحماية حقوق الحجاج الايرانيين في موسم الحج، وبعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين فمن المقرر ان يستقر فريق من الخبراء في الشؤون القنصلية خلال موسم الحج لحل المشاكل المحتملة وتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الايرانيين.
وصرح بان خبراء الشؤون القنصلية الايرانيين يتمتعون بجميع الصلاحيات القنصلية في مجال تقديم الخدمات للحجاج الايرانيين.