في معرض اشارته الى زيادة حصة جميع الدول في الحج للعام الجاري، قال رئيس منظمة الحج الايرانية حميد محمدي ان المسؤولين السعوديين وافقوا على زيادة حصة ايران في الحج بنسبة 35 بالمئة خلال العام الجاري بعد التنسيق مع مسؤولي الحج في السعودية.

واضاف محمدي، ان عدد الحجاج الايرانيين كان يبلغ قبل عامين 64 الفا الا ان لجنة الحج الايرانية نجحت في رفع حصة ايران بنسبة 35 بالمئة حيث سيبلغ عدد الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 86 الفا و 500 نسمة.

وفيما يتعلق بالخدمات القنصلية للحجاج الايرانيين، اوضح محمدي انه نظرا لعدم وجود مكتب للقنصلية الايرانية لحماية حقوق الحجاج الايرانيين في موسم الحج، وبعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين فمن المقرر ان يستقر فريق من الخبراء في الشؤون القنصلية خلال موسم الحج لحل المشاكل المحتملة وتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الايرانيين.

وصرح بان خبراء الشؤون القنصلية الايرانيين يتمتعون بجميع الصلاحيات القنصلية في مجال تقديم الخدمات للحجاج الايرانيين.