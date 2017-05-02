  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192547 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: محليات  
الادميرال سياري: دول المنطقة هي الحامي الوحيد لأمن الخليج الفارسي

الادميرال سياري: دول المنطقة هي الحامي الوحيد لأمن الخليج الفارسي

قال قائد القوات البحرية للجيش الادميرال حبيب الله سياري، ان دول المنطقة هي الحامي الوحيد لأمن الخليج الفارسي ودول الشرق الاوسط .
وفيما يتعلق بمدي جهوزية سلاح البحر للجيش في مواجهة تهديدات الدول الاستكبارية، اوضح الادميرال سياري يوم الاثنين، انه ليست القوات البحرية فقط بل كل صنوف الجيش وكافة القوات المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان .
واشار الادميرال سياري الى المؤشر الجيد لاقتدار القوات المسلحة الايرانية، وقال ان القوة العسكرية والتطور التسليحي لايران لايستخدم للاعتداء على أي بلد، وفقط ذات طابع دفاعي لحفظ اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ولحماية مواردها ومصالحها.
وأكد ان دول المنطقة هي القادرة لوحدها وبشكل لائق على ضمان أمن هذه المنطقة وكذلك الخليج الفارسي وبحر عمان، وان تواجد الدول الاجنبية افضي دوما الى اشعال فتيل التوتر والأزمات في المنطقة. 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5447 sec