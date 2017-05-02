قال قائد القوات البحرية للجيش الادميرال حبيب الله سياري، ان دول المنطقة هي الحامي الوحيد لأمن الخليج الفارسي ودول الشرق الاوسط .

وفيما يتعلق بمدي جهوزية سلاح البحر للجيش في مواجهة تهديدات الدول الاستكبارية، اوضح الادميرال سياري يوم الاثنين، انه ليست القوات البحرية فقط بل كل صنوف الجيش وكافة القوات المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان .

واشار الادميرال سياري الى المؤشر الجيد لاقتدار القوات المسلحة الايرانية، وقال ان القوة العسكرية والتطور التسليحي لايران لايستخدم للاعتداء على أي بلد، وفقط ذات طابع دفاعي لحفظ اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ولحماية مواردها ومصالحها.

وأكد ان دول المنطقة هي القادرة لوحدها وبشكل لائق على ضمان أمن هذه المنطقة وكذلك الخليج الفارسي وبحر عمان، وان تواجد الدول الاجنبية افضي دوما الى اشعال فتيل التوتر والأزمات في المنطقة.