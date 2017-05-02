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رقم الخبر: 192545 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: عربيات  
طيران ’التحالف الدولي’ يعترف بمقتل 352 مدنيا في سوريا والعراق منذ عام 2014

طيران ’التحالف الدولي’ يعترف بمقتل 352 مدنيا في سوريا والعراق منذ عام 2014

أقرت "قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب"، وهو الاسم العملياتي لعمليات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا والعراق بأن عمليات "التحالف" تسببت منذ آب/أغسطس عام 2014، بمقتل 352 مدنياً على الأقل.

أقرت "قوة المهام المشتركة في عملية العزم الصلب"، وهو الاسم العملياتي لعمليات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا والعراق بأن عمليات "التحالف" تسببت منذ آب/أغسطس عام 2014، بمقتل 352 مدنياً على الأقل.
وجاء في التقرير الشهري لـ"التحالف": "حتى الآن، وبناءً على المعلومات المتوفرة، قُتل 352 مدنيًا على الأقل عن طريق الخطأ عبر الضربات الجوية للتحالف منذ بدء عمليات العزم الصلب، ونحن نأسف لسقوط ضحايا مدنيين بهذه الطريقة".
يذكر، أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يقوم بعملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق منذ آب/أغسطس عام 2014، ويدعم في الوقت الحالي، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل.
من جهة أخرى، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 انطلاق عملية عسكرية لتحرير مدينة الرقة السورية، تم الإعلان عن بدء مرحلة جديدة منها يوم 4 شباط/فبراير الماضي.

 

 
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