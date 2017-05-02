على نار حامية تحتدم الاشتباكات بين "هيئة تحرير الشام" و"جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية لريف دمشق، حيث سيطر مسلحو "هيئة تحرير الشام" على بلدتي "جسرين وحزة"، كما دارت اشتباكات في بلدات "الأشعري، الأفتريس، المحمدية، عربين"، وقالت تنسيقيات مقربة من "هيئة تحرير الشام" أن مسلحي "الهيئة" و"فيلق الرحمن" يحرزون تقدمًا في هذه البلدات.

وفي السياق، أكد مسؤول "المكتب السياسي" لـ"جيش الاسلام" المدعو محمد علوش عبر قناته الشخصية على موقع "تلغرام" أن "ما يجري في الغوطة الشرقية لدمشق ليس "بغياً ولا عدواناً" من مسلحي "جيش الإسلام" على أحد، وإنما هو رد البغي والعدوان المستمر عليه من قبل مسلحي "جبهة النصرة""، وأوضح علوش أن ما يجري في الغوطة هو رد اعتبار لما أسماه "الثورة" وليس "ثورة تنظيم القاعدة" أو "داعش " لإقامة "إمارات باسم الدين".

كما اتهم علَّوش "جبهة النصرة" بالكذب على المدنيين عندما رفعوا شعار "ما جئنا إلا لنصرتكم"، واتهمها بـ "نهب سلاح ومقرات" المجموعات المسلحة وقتل مسلحيها أثناء "بغيها" على 17 فصيلاً مسلحاً.

وفي فض النزاع القائم بين "جيش الاسلام" و"فيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية، أعلن "مجلس شورى أهل العلم" التابع للمجموعات المسلّحة تشكيل لجنة بغية الاستماع لطرفي النزاع، وأورد بيان المجلس "توصيات" عدة خرجت بها "اللجنة"، على رأسها وجوب "وقف كافة مظاهر الاقتتال بين الطرفين فورًا وإطلاق سراح المعتقلين والخضوع للقضاء" بالإضافة لـ "رد الحقوق والمقرات والسلاح لـ"فيلق الرحمن" من "جيش الإسلام"، وأكد "المجلس" ضرورة "تشكيل لجنة للإشراف على تقييم الأضرار من الطرفين، مع أخذ ميثاق مغلظ منهما بعدم الاحتكام للسلاح مطلقًا في أي نزاع لاحق.

في المقابل، دمّر الجيش السوري جرافة تركس لتنظيم "داعش" وقتل مسلحين اثنين كانا يرافقانها إثر استهدافها بقذائف الدبابات عند المحور الجنوبي الغربي للواء التأمين جنوب مدينة دير الزور، كما أسقط الجيش السوري مساء أمس طائرة مسيرة للتصوير الجوي ومزودة بجهاز لرمي القنابل في مطار دير الزور العسكري.

أما في الرقة، فقد شن مسلّحو "قوات سوريا الديمقراطية" هجومًا على مواقع مسلّحي تنظيم "داعش" قرب سد الفرات في ريف الرقة الغربي، بتغطية مدفعية وجويّة من ما يسمى بـ"التحالف الدولي".

وفي حلب، قصفت مجموعات "الجيش الحر" بقذائف الهاون مواقع مسلّحي "قوات سوريا الديمقراطية" في بلدة "منّغ"، ومطارها العسكري في ريف حلب الشمالي.



