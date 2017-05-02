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رقم الخبر: 192543 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: عربيات  
الخارجية الكازاخية: غوتيريس أعرب عن دعمه الكامل لعملية أستانا حول سوريا

الخارجية الكازاخية: غوتيريس أعرب عن دعمه الكامل لعملية أستانا حول سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عن دعمه الكامل لمحادثات أستانا حول سوريا، كخطوة تمهِّدُ الطريق للنجاح في محادثات جنيف.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس عن دعمه الكامل لمحادثات أستانا حول سوريا، كخطوة تمهِّدُ الطريق للنجاح في محادثات جنيف.
ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الخارجية الكازاخية قولها في بيان لها إن "وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف أطلع غوتيريس خلال لقائه أمس في نيويورك على التطورات بشأن محادثات أستانا حول سوريا، حيث أعرب الأخير عن الدعم الكامل للجهود المبذولة في أستانا باتجاه المصالحة"، معتبرًا أنها "تمهد الطريق للنجاح في محادثات جنيف".
وتابع البيان أن "غوتيريس أعلن خلال اللقاء عن نيته المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وافتتاح معرض إكسبو 2017 في العاصمة الكازاخية في الـ8 و9 من الشهر الجاري".
وكان نائب وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي أعلن في الـ27 من الشهر المنصرم أن اجتماع أستانا المقبل حول سوريا، والمرتقب انعقاده يومي الـ3 والـ 4 من أيار سيكون عالي المستوى.
واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سوريا، عقد الأول يومي الـ23 والـ 24 من كانون الثاني الماضي، وصدر في ختامه بيان أكد الإلتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من شهر شباط الماضي على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا بينما عقد الاجتماع الثالث يومي الـ14 و الـ15 من آذار الماضى بغياب وفود "المعارضة المسلحة".

 

 
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