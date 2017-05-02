  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192540 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: دوليات  
هندوس يضربون مسلمين حتى الموت في الهند

هندوس يضربون مسلمين حتى الموت في الهند

قالت الشرطة الهندية، يوم الاثنين، إن حشدا ضرب مسلمين حتى الموت للاشتباه بأنهما حاولا سرقة أبقار لذبحها، وذلك في أحدث أعمال عنف يلقي باللوم فيها على جماعات هندوسية متشددة.

وتطالب بعض الجماعات الهندوسية بحظر ذبح الأبقار التي يقدسها كثير من الهندوس، وأصبح النشطاء يعبرون عن مطالبهم بقوة أكبر منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ينتمي لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للسلطة في 2014. وذكرت الشرطة، أن الواقعة الأخيرة حدثت فى قرية بولاية آسام في شمال شرق الهند.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec