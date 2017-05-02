هندوس يضربون مسلمين حتى الموت في الهند قالت الشرطة الهندية، يوم الاثنين، إن حشدا ضرب مسلمين حتى الموت للاشتباه بأنهما حاولا سرقة أبقار لذبحها، وذلك في أحدث أعمال عنف يلقي باللوم فيها على جماعات هندوسية متشددة.