|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 192540
|تاريخ النشر: أيار 01, 2017
|الوقت: 17:51
|الاقسام: دوليات
|
هندوس يضربون مسلمين حتى الموت في الهند
قالت الشرطة الهندية، يوم الاثنين، إن حشدا ضرب مسلمين حتى الموت للاشتباه بأنهما حاولا سرقة أبقار لذبحها، وذلك في أحدث أعمال عنف يلقي باللوم فيها على جماعات هندوسية متشددة.
وتطالب بعض الجماعات الهندوسية بحظر ذبح الأبقار التي يقدسها كثير من الهندوس، وأصبح النشطاء يعبرون عن مطالبهم بقوة أكبر منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ينتمي لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للسلطة في 2014. وذكرت الشرطة، أن الواقعة الأخيرة حدثت فى قرية بولاية آسام في شمال شرق الهند.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر