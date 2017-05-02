أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوم الاثنين، في ثالث زيادة خلال العام الجاري، وذلك في محاولة لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة المطالبة بتنحيه.

وفي برنامجه التلفزيوني الأسبوعي أمر مادورو بزيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 60% اعتبارا من اليوم الاثنين، وتعد هذه الزيادة الـ15 منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2013.

وتواجه فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء وسط معدلات تضخم هي الأعلى في العالم.

ويأتي قرار الرئيس الفنزويلي في وقت دعت فيه المعارضة إلى مظاهرات جديدة في أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال -الذي يصادف اليوم الاثنين- ضد "الدكتاتور"، وذلك بعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثين شخصا.

واندلعت أعمال الشغب في فنزويلا مطلع أبريل/نيسان الماضي مع تنديد المعارضة بما وصفته بـ"انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا -التي تعد وثيقة الصلة بمادورو- تولي صلاحيات البرلمان، مما أثار موجة من الغضب الدبلوماسي دفعها إلى إلغاء قرارها بعد 48 ساعة.

من جهتها رفضت المعارضة الفنزويلية الأحد، في رسالة وجهتها إلى البابا فرنسيس، استئناف الحوار مع الرئيس نيكولاس مادورو "إذا لم تكن هناك ضمانات" تتعلق بأساليب الحوار.

وكتبت المعارضة المنضوية في ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" للبابا "لقد أعلنتم في مناسبات عدة أنه إذا لم تكن هناك ضمانات وشروط واضحة جدا من جانب النظام، فلا إمكانية للحوار أو لحل هذه الأزمة الخطيرة".

وكانت مناقشات سياسية بين السلطة والمعارضة الفنزويلية انطلقت في أكتوبر 2016 برعاية الفاتيكان والاتحاد الوطني لبلدان أمريكا الجنوبية، غير أن المعارضة جمدتها متهمة السلطة بعدم تطبيق اتفاقات تم التوصل إليها تتعلق بجدول زمني للانتخابات والإفراج عن معارضين.