قال إيمانويل ماكرون، أحد المرشحين للرئاسة الفرنسية، إنه لا يستبعد انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يقم الأخير بإصلاح نفسه.

وشدّد ماكرون في حديث لـ "بي بي سي"، أنه يبقى من أنصار "الفكرة الأوروبية" والسياسة الأوروبية، لكنه أشار إلى أن "نصف بلاده غاضب على الفكرة الأوروبية هذه". وتابع: "علي أن أعمل على إصلاح عميق للاتحاد الأوروبي ولمشروعنا الأوروبي... وإذا قررت مواصلة تمويل الاتحاد الأوروبي كما هو الآن، فسوف أخذل شعبي، ولا أريد أن أفعل ذلك، لأننا سنحصل فورا على "فريكزت" أو قدوم الجبهة الوطنية مجددا".

تأتي تصريحات ماكرون قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 7 مايو/أيار، والتي ستنافسه فيها زعيمة "الجبهة الوطنية" اليمينية مارين لوبان.

وكانت لوبان قالت مرارا إن فرنسا تنازلت عن كثير من صلاحياتها لبروكسل، وأن هدفها الأول سيكون استعادة فرنسا لسيادتها الكاملة على أراضيها واقتصادها وأموالها وتشريعاتها. وأكدت لوبان أنها ستدعو لاستفتاء بشأن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي في حال فوزها بمنصب الرئاسة.

من جهتها وصفت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، منافسها إيمانويل ماكرون بالنسخة المصغرة من الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند.

وبررت المرشحة اليمينية مارين لوبان تشبيهها هذا في لقاء صحفي قبل جولة في عدد من المناطق الباريسية، فقالت إنه "هولاند الصغير"، إذ أنه يعمل على نفس النهج وستكون ولايته المقبلة إن نجح في الجولة الثانية استكمالا لأعمال الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند.

وأكملت لوبات لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، أن الفرنسيين سوف يدركون أنهم اختاروا فرنسوا هولاند جديد، وستكون مسيرة مملؤة بالفشل تسير وفق الخطة التي استخدمها هولاند، وسيتوجب على المواطنين أن يتحملوا الـ5 سنوات، ولكنها ستكون قاضية لفرنسا.

وأشارت لوبان إلى أنها توافق على الرؤية المتعلقة باستقلال البلاد وحماية شعبها مع زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا ديوبون إينيام الذي أعلنت الأحد عن تشكيل تحالف معه، ووعدت لوبان بأنها ستقترحه كرئيس للوزراء في حال فازت في الجولة الثانية.

ونوّهت بأنها تحالفت مع زعيم "انهضي يا فرنسا" لمواجهة المرشح الذي يدافع عن المصالح الخاصة والمالية والفئوية وقد دخل التنافس السياسي ليس من أجل خدمة فرنسا بل بهدف السماح لنفسه ولأصدقائه باستغلال فرنسا.