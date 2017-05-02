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رقم الخبر: 192536 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: دوليات  
السويد تحقّق في إحراق مسجد شيعي عمدا

السويد تحقّق في إحراق مسجد شيعي عمدا

قالت الشرطة السويدية في بيان: إن السلطات بدأت يوم الاثنين تحقيقا في احتمال التعمد في حريق أتى على واجهة وسقف مسجد شيعي على مشارف العاصمة ستوكهولم خلال ليل الأحد.

وأشار البيان إلى أن أحدا لم يصب في الحريق الذي اندلع في ضاحية جارفالا في العاصمة السويدية.

وأوضح البيان أن السلطات "طوقت موقع الحريق تمهيدا للفحص الجنائي".

وتخشى السلطات السويدية حدوث أعمال انتقامية بعد أن صدم رجل بشاحنة بيرة مسروقة المارة في مركز تجاري في وسط العاصمة في الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

واعتقلت أجهزة الأمن مواطنا من أوزبكستان للاشتباه في ارتكابه حادث الدهس. وسبق أن رفضت السلطات طلب المشتبه به الحصول على حق اللجوء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يستهدف الشيعة في عدد من البلدان، قد أعلن مسؤوليته عن حريق اندلع في العام الماضي في مسجد شيعي صغير في مالمو بجنوب السويد. ووجه الادعاء العام إلى المشتبه به الرئيسي في ذلك الهجوم تهم الإرهاب لكن المحكمة برأته لاحقا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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