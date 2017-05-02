قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت ثلاث نساء في شرق لندن يوم الاثنين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وذلك في إطار تحقيقات في مؤامرة أحبطتها الأسبوع الماضي.

وذكرت شرطة العاصمة أنها اعتقلت اثنتين تبلغان 18 عاما وثالثة تبلغ 19 عاما للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها.

وذكرت الشرطة في بيان "جرت الاعتقالات في إطار عملية تقودها المخابرات تتعلق بعنوان في هارلسدن رود" في إشارة إلى موقع أطلق فيه رجال الشرطة النار على امرأة خلال مداهمة قالت الشرطة إنها أدت لإحباط مؤامرة كان يدبرها متشددون.

من ناحية أخرى تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، لانتقادات شديدة من قبل لجنة للمشرعين البريطانيين لتقاعسها عن عمل ما يكفي لحذف مواد غير قانونية ومتطرفة من على مواقعها وللحيلولة دون ظهورها أصلا.

وتعرضت مواقع مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك للانتقاد بسبب سياسات الإشراف التي تتبعها بعد حالات حظيت باهتمام كبير وضعت خلالها مواد تدعو إلى العنف أو مسيئة على الإنترنت ولم تحذف، في بعض الأحيان، حتى بعد ملاحظتها.

وقال تقرير اللجنة إنه وجد أمثلة مكررة لمواد متطرفة، من بينها مواد لجماعات متشددة ونازية جديدة ولم يجر حذفها، حتى بعد الإبلاغ عنها.

وقالت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية المختارة: تقاعس شركات التواصل الاجتماعي عن التعامل مع مواد غير قانونية وخطيرة على الانترنت أمر مخز.

ومضت تقول: طالبوا مرارا بأن يبتكروا أنظمة أفضل لحذف المواد غير القانونية مثل تجنيد الإرهابيين أو استغلال الأطفال على الإنترنت. لكنهم تقاعسوا مرارا عن عمل ذلك. إنه لأمر مخز.

سفير بريطاني يتقدم للحصول على جنسية أخرى

من جهة أخرى وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الخارج البريطاني، تقدّم سفير بريطاني سابق في أيرلندا بطلب للحصول على الجنسية الأيرلندية بعد قرار "البريكست" القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن إيفور روبيرتس، الذي كان يمثل بريطانيا في العاصمة الأيرلندية دبلن ما بين 1999 و2003، قال إنه بدأ في الإجراءات للحصول على جواز سفير أيرلندي.