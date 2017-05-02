أكد نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، على ضرورة ترسيخ مزيد من العلاقات بين بغداد وطهران.

ودعا المالكي خلال استقباله سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى العراق (ايرج مسجدي) الاحد، دعا الى تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات وبمزيد من الآفاق.

ولفت نائب الرئيس العراقي الى ان المنطقة تمر في ظروف عصيبة جدا؛ مبينا ان العبور من هذه المرحلة بحاجة الى اتخاذ خطوات تنسجم وطبيعة التحديات الراهنة.

من جانبه، اكد مسجدي في هذا اللقاء على ضرورة فتح آفاق جديدة في العلاقات بين طهران وبغداد بما يخدم مصالح الشعبين الايراني والعراقي؛ كما اعلن عن استعداد ايران التام لمواصلة دعمها للعراق في كافة المجالات.

كما أكد سفير إيران إيرج مسجدي ووزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي خلال لقائه الاحد، على ضرورة تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأعرب وزير الدفاع العراقي عن تقديره للموقف الإيراني الداعم لبلاده في جميع المجالات خاصة في مجال مكافحة داعش.

ولفت إلى أن التاريخ لن ينسى أبداً الدعم الذي تقدمه إيران للشعب العراقي في الأيام الصعبة.