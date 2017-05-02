تنوي إدارة شركة فنادق روتانا التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، بناء عدد من الفنادق في ثلاث مدن إيرانية، هي طهران ومشهد وإصفهان.

ونقلاً عن موقع Arabin Business الإخباري فإن إدارة شركة فنادق روتانا ومقرها أبوظبي تنوي إنشاء عدد من الفنادق لها في ثلاث مدن إيرانية.

وقد عملت هذه الشركة طوال السنوات الماضية على الدخول إلى سوق الفنادق الإيرانية، حيث من المقرر أن تبدء العمل في أول فندق لها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقل من عام خلال الأعوام القادمة.

وصرح عمر خدوري المدير التنفيذي ورئيس مجموعة شركات روتانا أن مجموعته وقعت عدداً من العقود مع الجانب الإيراني لإنشاء عدد من الفنادق في مدن طهران ومشهد وإصفهان، معرباً عن أمله في أن يتم البدء بعمليات إنشاء أولى هذه الفنادق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي القادم 2018 في مدينة مشهد المقدسة.

وتسعى شركة روتانا إلى الإقتراب من تحقيق أهداف خطتها الموضوعة في العام 2009، وهي أن يكون لهذه الشركة 100 فندق موزعة في بلدان مختلفة من هذا العالم.