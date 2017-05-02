  • الثلاثاء ٥ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192531 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
شركة إماراتية تنوي بناء فنادق في ثلاث مدن إيرانية

شركة إماراتية تنوي بناء فنادق في ثلاث مدن إيرانية

تنوي إدارة شركة فنادق روتانا التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، بناء عدد من الفنادق في ثلاث مدن إيرانية، هي طهران ومشهد وإصفهان.

ونقلاً عن موقع Arabin Business الإخباري فإن إدارة شركة فنادق روتانا ومقرها أبوظبي تنوي إنشاء عدد من الفنادق لها في ثلاث مدن إيرانية.

وقد عملت هذه الشركة طوال السنوات الماضية على الدخول إلى سوق الفنادق الإيرانية، حيث من المقرر أن تبدء العمل في أول فندق لها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أقل من عام خلال الأعوام القادمة.

وصرح عمر خدوري المدير التنفيذي ورئيس مجموعة شركات روتانا أن مجموعته وقعت عدداً من العقود مع الجانب الإيراني لإنشاء عدد من الفنادق في مدن طهران ومشهد وإصفهان، معرباً عن أمله في أن يتم البدء بعمليات إنشاء أولى هذه الفنادق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الميلادي القادم 2018 في مدينة مشهد المقدسة.

وتسعى شركة روتانا إلى الإقتراب من تحقيق أهداف خطتها الموضوعة في العام 2009، وهي أن يكون لهذه الشركة 100 فندق موزعة في بلدان مختلفة من هذا العالم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0699 sec