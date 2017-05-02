أعلن رئيس الجمهورية عن توفير مليوني فرصة عمل خلال فترة ولايته، وقال خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي، الاثنين: إن حرية اختيار المسار المهني والحصول على أجور منصفة هو من حق العمال، مبينا ان الحكومة أوجدت مليوني فرصة عمل، الا ان معاناة 3 ملايين عاطل عن العمل تؤلمنا.

وخلال هذه المراسم التي أقيمت في مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض)، تطرق روحاني الى المشكلات التي تعاني منها الطبقة العاملة، وقال: إن اول أمر لابد ان يتم انجازه في البلاد هو تحسين اجواء العمل، وزيادة الطلب على توظيف العمال، من اجل توفير حرية اختيار المسار المهني للعمال، ومن ثم تحديد أجور منصفة للعمال بما يتناسب ونوع المهنة، وهذا من حقوق العمال.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار رئيس الجمهورية الى ان ايران يمكنها ان تصدر 3 ملايين طن من القمح الى الخارج هذا العام، في حين كانت سابقا تستورد ملايين الاطنان، منه وان هذا لم يتحقق الا بسواعد المزارعين الشرفاء في الداخل، الامر الذي يبين تطلع الحكومة الى الداخل حيث وصل انتاج القمح اليوم الى (5ر11) مليون طن في حين كان الانتاج 5ر4 مليون طن في عام 2014.

وتابع روحاني: أنه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2017) تم تفعيل 24 ألف ورشة غير ناشطة او شبه ناشطة، وبالطبع فإنه مازال هناك عشرات الآلاف من الوحدات الانتاجية غير الناشطة او شبه ناشطة ولابد من البحث عن حلول لها.

وأكد ان حكومته بذلت جهودها لتحسين الوضع المعاشي للعمال، بحيث كانت الزيادة السنوية لأجورهم اكثر من نسبة التضخم.

كما أشار رئيس الجمهورية الى تدشين مصفاة نجم الخليج الفارسي معتبراً ذلك خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين، وبعد ان كانت ايران تستورد البنزين والمازوت وضعت اليوم قدمها في طريق تصديرهما، وكل ذلك تحقق بالاعتماد على القوى العاملة الوطنية خلال عهد الحكومة الحادية عشرة.

وأشار رئيس الجمهورية أيضاً الى سعي الحكومة في رفع اجور العمال بنسبة اكبر من التضخم وقال: كان معدل زيادة الاجور في السابق دائماً اقل من معدل التضخم. وقد بذلت الحكومة الحالية جهوداً حثيثة لخفض حجم التضخم، فعندما كان حجم التضخم بالنسبة للمواد الغذائية نحو 51% في العام 2013، وصلت هذه النسبة في فبراير الماضي الى 7% فقط.

وانتقد الرئيس روحاني اولئك الذين يرفعون اليوم الشعارات ضد الحكومة، متسائلاً: اين كنتم بالامس ولماذا لم تدافعوا عن حقوق العمال عندما كانت نسبة النمو الاقتصادي سالب 8ر6% وسيطر الركود على قطاع الانتاج في عام 2012؟ وأضاف: هل كان الوضع الاقتصادي آنذاك افضل ام في العام 2016 عندما وصل حجم النمو الاقتصادي الى موجب 8%؟

كما أشار رئيس الجمهورية الى الإنجازات الأخرى التي حققتها الحكومة وقال: كان حجم استخراج الغاز يبلغ 240 مليون متر مكعب قبل سنوات لكنه وصل اليوم الى 570 مليون متر مكعب.

كما أشار الى نجاح حكومته في توفير السكن للأسر التي لها أبناء معاقين. وأكد على ضرورة توفير الأمن الوظيفي لانه أهم انواع الأمن على مستوى المجتمع، ليتسنى للعامل ان يكون حريصاً ومجتهداً في عمله ويشاهد انتاجه في الاسواق الاجنبية، حيث ان تعزيز قطاع الصادرات سيحقق الازدهار والرخاء للعامل والمجتمع والبلاد.

وكان وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي، قدم تقريرا عن اداء وزارته. وتم تكريم 15 من العمال وفرق العمل والوحدات النموذجية التي قدمت اختراعات.

ومن بين من تم تكريمهم 3 فرق عمل ووحدة نموذجية و3 فرق عمالية قدمت اختراعات في المصانع التي تنشط فيها وساهمت في رفع الانتاجية، اضافة الى 3 وحدات نموذجية لأفضل إدارة في تنفيذ القانون وتقديم الخدمات الرفاهية للعمال، وتم اعتبارها رائدة في المسؤولية الاجتماعية.

كما شارك في الاحتفال السيد حسن الخميني سادن مرقد الامام الخميني (رض) ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمد نهاونديان ووزير العمل والرخاء الاجتماعي علي ربيعي ومساعديه.