استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول.

ورغم حظر السلطات التظاهرة، تحدت المجموعة الحظر وأبت إلا أن تتظاهر في ساحة تقسيم، وهو ما جعل الشرطة تتدخل لتفريقها.

ويحل عيد العمل على تركيا، الاثنين، وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء قضى بتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

من جانبه عبر المفوض السامي بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد يوم الاثنين إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلا إن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان.

وأضاف في إفادة صحفية بعد أحدث موجة لإيقاف موظفين عن العمل واعتقال رجال من الشرطة في تركيا "من المستبعد بشدة أن تكون الاعتقالات وقرارات الإيقاف عن العمل جرت وفق المعايير السليمة".

وفيما يتعلق باعتقال صحفيين أتراك قال: الصحافة ليست جريمة في تركيا. إنها قضية يجب أن توليها الحكومة اهتماما كبيرا.