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رقم الخبر: 192527 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية يرسل مبعوثين لتفقد أوضاع المعاقين والمضحين وتكريمهم
بمناسبة ميلاد قمر بني هاشم ابي الفضل العباس عليه السلام

قائد الثورة الإسلامية يرسل مبعوثين لتفقد أوضاع المعاقين والمضحين وتكريمهم

أرسل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عددا من المبعوثين لزيارة المعاقين والمضحين في منازلهم وتفقد اوضاعهم وتكريم بطولاتهم وصبرهم واستقامتهم.

وبمناسبة ميلاد قمر بني هاشم ابي الفضل العباس عليه السلام، والذي يصادف ايضا "يوم المضحي" في ايران، أرسل سماحة آية الله الخامنئي، 4 لجان مبعوثة من قبله لزيارة منازل عدد من المضحين في طهران وتكريم بطولاتهم وصبرهم واستقامتهم.
وترأس هذه اللجان كل من حجج الاسلام والمسلمين شهيدي محلاتي وتقوي وقمي والحاج علي اكبري، حيث قاموا بزيارة منازل عدد من المضحين وتحدثوا معهم واطلعوا عن كثب على ظروفهم المعاشية وتلقيهم العلاج ووضعهم المهني والمشكلات التي يعانون منها، وأعربوا عن تقديرهم لتضحياتهم إبان فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية على ايران للفترة 1980 - 1988).
كما قام ممثلو الولي الفقيه في مراكز المحافظات وأئمة الجمعة في انحاء البلاد ايضا وبالنيابة عن سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم، بزيارة منازل عدد من المضحين في انحاء البلاد، وقاموا بتكريمهم تقديرا لتضحياتهم الجسيمة خلال فترة الدفاع المقدس.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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