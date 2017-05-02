قال رضا برستش الذي يعرف بإسم ميسي الايراني بأن النجم الدولي ليونيل ميسي قد وجّه إليه دعوة للسفر الى برشلونة للقائه.

يذكر أنّه وبعد انتشار صور لـ (ميسي الايراني) على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير والتي تظهر شبهاً كبيراً الى حد التطابق بينه وبين اللاعب الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي ولاعب فريق برشلونة، فقد ادّعى رضا برستش أو (ميسي الايراني) الّذي تناولته الصحف الاسبانية في العديد من مدوناتها، بأن النجم الأرجنتيني قد وجّه اليه دعوة للذهاب الى اسبانيا الأسبوع المقبل من أجل لقائه.

وكان قد شوهد رضا في ساحة منيرية في طهران والّتي تشتهر بمحلاتها الرياضية حيث قصد أحد المحلات لشراء قميص رقم عشرة لمنتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، حيث أعلن من هناك عن الدعوة التي تلقاها من ميسي الحقيقي.

وكانت صحيفة آس الاسبانية قد كتبت في إحدى مدوناتها: (ليس من المستبعد أن يلتقي ميسي بشبيهه الايراني، وقد يكون هذا الأمر جذاباً للنجم الأرجنتيني بتواجد شخص يشبهه الى حد كبير، لكن هذه المرة من النوع الايراني).

وحسب رضا برستش فسوف يسافر الأسبوع المقبل الى برشلونة من أجل أن يلتقي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.