أصبحت مشاكل النوم من الأمور الشائعة في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من تعايش الناس مع المشكلة، لكنها تأتي بعواقب لا تُحمد عقباها من التأثير على العمل والحياة الاجتماعية غيرها بسبب التعب والإجهاد المستمر طيلة النهار.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، لجأت العديد من الشركات إلى صناعة منتجات تُسهِّل من النوم وتجعل الأرق من مشاكل الماضي مثل ابتكار وسائد أو أسِرَّة أو أغطية وما إلى ذلك.

إلا أن فكرة جديدة غير مطروقة ابتكرتها صالة رياضية في المملكة المتحدة عبر منح دروس متخصصة في القيلولة!

صالة رياضية تمنح دروساً في القيلولة!.

هذا صحيح، فبإمكانك الآن أن تدفع من أجل الحصول على 15 دقيقة من دروس خاصة في القيلولة من قبل مدرِّب معتمد! وذلك في غرفة توفر الظروف المثالية للنوم من درجة الحرارة إلى الأغطية الناعمة والوسائد الملائمة. ثم تحصل بعد ذلك على 45 دقيقة من النوم العميق في الصالة!

المنظمون المسؤولون عن الصالة أطلقوا على الكورس اسم (Nap-Ercise). وحسب وصف الكورس، فهو متخصص في تحسين المزاج وتنشيط العقل وحتى حرق السعرات الحرارية!.

وحسب بعض الدراسات التي أُجريت في كلية (أليغيني) في ولاية بنسلفانيا، فإن المشتركين الذين حصلوا على 45 دقيقة من النوم خلال منتصف النهار أبلوا بشكلٍ أفضل في أعمالهم من أولئك الذين لم يحصلوا على فرصة للنوم. كما وجدت دراسة مختلفة من جامعة كاليفورنيا بيركلي أن قيلولة ما بعد الظهر يُمكن أن تزيد من قدرة الدماغ على التعلم.

وعلى الرغم من المبالغة في توصيف الكورس الجديد، لكن لا حاجة لذلك من أجل إقناع العملاء خاصةً من الآباء المرهقين في تجربة ساعة من النوم الهانئ بعيداً عن ضجة الأطفال وصراخهم وصخب الحياة الذي لا يتوقف!.

في الوقت الحالي، الكورس الغريب يتم تجربته في صالة (Lloyd Clubs) الرياضية في سيدكوب، المملكة المتحدة. وإن كان ناجحاً، فمن المتوقع أن تمنح صالات رياضية أخرى دروساً متخصصة في القيلولة في جميع أرجاء إنجلترا والعالم ربما!.