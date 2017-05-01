التي جرت في اليونان

وبدات منافسات الدورة الثانية لكاس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو يوم الخميس الماضي في صالة 'آنوليوسيو المبيا' بمشاركة الفين و163 رياضيا من 54 دولة في العالم في ثلاث فئات عمرية تشمل البراعم والناشئين والكبار اذ اختتمت البطولة الاحد بتتويج المنتخب الوطني الايراني للتايكواندو، واحرز المنتخب الوطني الايراني اربع مداليات ذهبية ومدالية برونزية.

وحصل كل من محمد كاظمي، وميرهاشم حسيني، وآرمين هادي‌پور، وابوالفضل يعقوبي علي مدالية ذهبية وابوالفضل يعقوبي على مدالية برونزية.

وحصدت روسيا ثلاث مداليات ذهبية ومداليتين برونزيتين واحتلت المركز الثاني اما المركز الثالث فكان من نصيب جمهورية آذربيجان التي احرزت ميدالية ذهبية ومداليتين برونزيتين.