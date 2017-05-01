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رقم الخبر: 192485 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 11:16 الاقسام: رياضة  
ايران تتوج ببطولة كأس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو
التي جرت في اليونان

ايران تتوج ببطولة كأس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو

توج المنتخب الوطني الايراني للتايكواندو ببطولة الدورة الثانية لكاس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو(G2) في العاصمة اليونانية اثينا.

 وبدات منافسات الدورة الثانية لكاس رئاسة الاتحاد العالمي للتايكواندو يوم الخميس الماضي في صالة 'آنوليوسيو المبيا' بمشاركة الفين و163 رياضيا من 54 دولة في العالم في ثلاث فئات عمرية تشمل البراعم والناشئين والكبار اذ اختتمت البطولة الاحد بتتويج المنتخب الوطني الايراني للتايكواندو، واحرز المنتخب الوطني الايراني اربع مداليات ذهبية ومدالية برونزية.

وحصل كل من محمد كاظمي، وميرهاشم حسيني، وآرمين هادي‌پور، وابوالفضل يعقوبي علي مدالية ذهبية وابوالفضل يعقوبي على مدالية برونزية.

وحصدت روسيا ثلاث مداليات ذهبية ومداليتين برونزيتين واحتلت المركز الثاني اما المركز الثالث فكان من نصيب جمهورية آذربيجان التي احرزت ميدالية ذهبية ومداليتين برونزيتين.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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