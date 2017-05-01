وخلال مسابقات الجائزة الآسيوية الكبرى التي اقيمت في تايوان أحرز كيوان قنبرزاده المرتبة الثالثة في الوثب العالي بـ 2.24 متراً فيما حقق جايو سون من الصين المرتبة الأولى برقم قياسي وصل الى ـ 2.27 متراً فيما احرز جون سين سيانغ من تايوان المرتبة الثانية.

وفي سباق رمي الكرة الحديدية حقق علي ثمري المرتبة الثالثة ب18.68 مترا فيما جاءت الهند والصين في المرتبة الأولى والثانية.

أما في سباق عدو 1500 متر فقد حقق العداء الإيراني مصطفى إبراهيمي المرتبة الثالثة بفترة زمنية 1:52:66 فيما حقق العدائان السريلانكي والهندي المرتبة الأولى والثانية على التوالي.