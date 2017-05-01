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رقم الخبر: 192483 تاريخ النشر: أيار 01, 2017 الوقت: 11:17 الاقسام: رياضة  
فريق سيدات ايران بكرة السلة يحرز المركز الثالث ببطولة جامعات العالم

فريق سيدات ايران بكرة السلة يحرز المركز الثالث ببطولة جامعات العالم

احرز فريق طالبات جامعة "بويندكان دانش" الايراني بكرة السلة المركز في بطولة جامعات العالم التي اقيمت في مدينة انتويرب البلجيكية.

وافاد الاتحاد الدولي الرياضي لجامعات العالم ، ان الدورة الثامنة عشرة  لألعاب الجامعات العالمية (PCU)، اقيمت بمدينة انتويرب البلجيكية، وشاركت فيها فرق ايرانية.

وفي مسابقة كرة السلة احرز فريق جامعة "بويندكان دانش" الايراني للطالبات المركز الثالث بعد فريق جامعة روما الايطالية وجامعة انتويرب البلجيكية، كما احتل فريق ايراني آخر المركز الرابع.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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